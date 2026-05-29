Rafinerija nafte pogođena je tokom noći 29. maja u ruskom gradu Volgogradu, prenose kanali na društvenim mrežama.

Rafinerija, u vlasništvu velike ruske energetske kompanije Lukoil, zapaljena je usled ukrajinskog napada dronovima, objavio je nezavisni ruski Telegram kanal Astra.

Prema podacima iz otvorenih izvora, reč je o jednoj od najvećih rafinerija u Rusiji i najvećoj u Volgogradskoj oblasti.

Rafinerija je više puta bila meta napada, uključujući i onaj u februaru, kada je napad potvrdio Generalštab Ukrajine. Guverner Volgogradske oblasti Andrej Bočarov tvrdio je da je tokom ukrajinskog napada dronovima pogođena stambena zgrada.

Međutim, Astra navodi da se adresa zgrade koju su vlasti pomenule nalazi na dva kilometra od vojnog postrojenja Titan-Barikadi, velikog ruskog odbrambenog kompleksa koji proizvodi lansere za strateške raketne sisteme.

Volgograd se nalazi oko 354 kilometra od istočne granice Ukrajine sa Rusijom i približno 500 kilometara od teritorije pod kontrolom Ukrajine u blizini Kramatorska u Donjeckoj oblasti.

Ukrajina gađa rusku vojnu infrastrukturu i energetska postrojenja koja finansiraju i snabdevaju ruski ratni aparat, sa ciljem da oslabi vojne kapacitete Moskve.