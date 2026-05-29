Ujedinjene nacije su u četvrtak upozorile na opasnu eskalaciju rata u Ukrajini zbog talasa velikih ruskih napada i pretnji daljim napadima, a generalni sekretar Antonio Gutereš je rekao da "spirala smrti mora da se zaustavi".

Na sajtu UN je objavljeno da je, u govoru na hitnoj sednici Saveta bezbednosti u Njujorku, Gutereš rekao da su najnoviji napadi Rusije 23. i 24. maja, uz njenu najavu novih, podvukli "ozbiljnost ovog trenutka".

- Trenutni kurs nije održiv - rekao je i ukazao "ova putanja se mora promeniti".

Antonio Gutereš, generalni sekretar UN Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Upozorio je da taj rat koji jača preti da izmakne kontroli, navodeći opasnosti od pogrešnih procena i "nepoznatih i nenamernih posledica".

- Sada je potrebna deeskalacija - hitna i održiva. Ono što je sada potrebno je potpun i bezuslovni prekid vatre - rekao je generalni sekretar.

Hitan sastanak je održan usled rastuće zabrinutosti zbog povećanja broja civilnih žrtava i kontinuiranih napada na civilnu infrastrukturu i u Ukrajini i u Rusiji.

Po podacima Kancelarije UN za ljudska prava (OHCHR), više civila je ubijeno ili ranjeno u Ukrajini tokom prva četiri meseca 2026. godine nego u istom periodu 2025. godine.

Pogođen studentski dom u Luganskoj oblasti Foto: Printksrin

Kancelarija je potvrdila 815 smrtnih slučajeva civila i 4.174 ranjenih od početka godine do kraja aprila.

Danas je visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk pozvao obe strane da se vrate pregovorima i naveo nekoliko nedavnih napada koji su prouzrokovali velike civilne žrtve, uključujući ruski napad na stambenu zgradu u Kijevu početkom ovog meseca u kojem su, koliko se zna, poginula 24 civila.

Ruski dron pogodio stambenu zgradu u gradu Galati u Rumuniji Foto: Pritnscreen/X, Printscreen/X

Takođe se osvrnuo na ukrajinski napad na školski internat u gradu Starobilsku, koji je pod ruskom okupacijom, u kojem su, prema rečima ruskih vlasti, poginula 21 osoba, a 44 su ranjene.

Gutereš je pozvao na obnovljene diplomatske napore kako bi se postigao "pravedan, trajan i sveobuhvatan mir" u skladu sa Poveljom UN.