UN UPOZORAVAJU: Rat u Ukrajini preti da izmakne kontroli, trenutni kurs nije održiv, vreme je za mir!
Ujedinjene nacije su u četvrtak upozorile na opasnu eskalaciju rata u Ukrajini zbog talasa velikih ruskih napada i pretnji daljim napadima, a generalni sekretar Antonio Gutereš je rekao da "spirala smrti mora da se zaustavi".
Na sajtu UN je objavljeno da je, u govoru na hitnoj sednici Saveta bezbednosti u Njujorku, Gutereš rekao da su najnoviji napadi Rusije 23. i 24. maja, uz njenu najavu novih, podvukli "ozbiljnost ovog trenutka".
- Trenutni kurs nije održiv - rekao je i ukazao "ova putanja se mora promeniti".
Upozorio je da taj rat koji jača preti da izmakne kontroli, navodeći opasnosti od pogrešnih procena i "nepoznatih i nenamernih posledica".
- Sada je potrebna deeskalacija - hitna i održiva. Ono što je sada potrebno je potpun i bezuslovni prekid vatre - rekao je generalni sekretar.
Hitan sastanak je održan usled rastuće zabrinutosti zbog povećanja broja civilnih žrtava i kontinuiranih napada na civilnu infrastrukturu i u Ukrajini i u Rusiji.
Po podacima Kancelarije UN za ljudska prava (OHCHR), više civila je ubijeno ili ranjeno u Ukrajini tokom prva četiri meseca 2026. godine nego u istom periodu 2025. godine.
Kancelarija je potvrdila 815 smrtnih slučajeva civila i 4.174 ranjenih od početka godine do kraja aprila.
Danas je visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk pozvao obe strane da se vrate pregovorima i naveo nekoliko nedavnih napada koji su prouzrokovali velike civilne žrtve, uključujući ruski napad na stambenu zgradu u Kijevu početkom ovog meseca u kojem su, koliko se zna, poginula 24 civila.
Takođe se osvrnuo na ukrajinski napad na školski internat u gradu Starobilsku, koji je pod ruskom okupacijom, u kojem su, prema rečima ruskih vlasti, poginula 21 osoba, a 44 su ranjene.
Gutereš je pozvao na obnovljene diplomatske napore kako bi se postigao "pravedan, trajan i sveobuhvatan mir" u skladu sa Poveljom UN.
- Izbor je jasan. Odgovornost je jasna. Vreme je za mir - rekao je on.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)