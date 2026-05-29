Na poziv predsednika Mažilisa, donjeg doma kazahstanskog parlamenta, Jerlana Košanova predsednik Stalnog komiteta Nacionalnog narodnog kongresa Kine Džao Leđi boravio je u zvaničnoj poseti dobre volje Kazahstanu od ponedeljka do srede.

Tokom posete Džao se u Astani sastao sa predsednikom Kazahstana Kasim-Žomartom Tokajevim i razgovarao sa predsednikom Senata Maulenom Ašimbajevim i predsednikom donjeg doma Jerlanom Košanovom.

Džao je na sastanku sa Tokajevim podvuko da je Kina spremna da sarađuje sa Kazahstanom kako bi se čvrsto međusobno podržavall po pitanjima koja se tiču međusobnih osnovnih interesa, unapređivala usklađenost razvojnih strategija i dalje usavršavala visokokvalitetnu saradnju u okviru „Pojasa i puta“.

On je pozvao dve strane da konsoliduju saradnju u oblastima investicija, energetike, minerala, povezanosti i drugim oblastima i da stvore nove oblasti rasta za saradnju u novoj energiji, digitalnoj ekonomiji, veštačkoj inteligenciji, prekograničnoj elektronskoj trgovini, pametnim gradovima i drugim oblastima. Obe strane bi trebalo da rade zajedno kako bi Godina kulturne razmene između Kine i Kazahstana bila uspešna, dodao je.

Džao je takođe naznačio da je Kina spremna da sarađuje sa Kazahstanom na jačanju koordinacije u okviru multilateralnih okvira, kao što su UN, Šangajska organizacija za saradnju i mehanizam Kina-Centralna Azija, kako bi se zaštitili zajednički interesi dve zemlje i međunarodna pravednost i pravda.

Tokajev je istakao da su Kazahstan i Kina zaista dobri susedi, prijatelji i partneri, ističući da se Kazahstan pridržava principa jedne Kine i podržava izgradnju zajednice sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo i četiri glavne globalne inicijative koje je predložio kineski predsednik Si Đinping.

Saradnja između zakonodavnih tela dve zemlje se kontinuirano produbljuje, igrajući važnu ulogu u promociji prijateljstva između Kazahstana i Kine, dodao je Tokajev.

U razgovorima sa Ašimbajevim i Košanovom, Džao je naveo da su razmene i saradnja između zakonodavnih tela sastavni deo odnosa Kine i Kazahstana. On je ukazao da zakonodavna tela treba da se bave razmenom iskustava o razvoju demokratije i vladavine prava, poboljšanju kvaliteta zakonodavstva i drugim oblastima, kako bi podržala razvoj svake zemlje.

Ašimbajev je rekao da je Kina postala važan stub globalne stabilnosti i snažan motor globalnog ekonomskog rasta dodajući da će Kazahstan stvoriti povoljne uslove za bilateralnu ekonomsku, trgovinsku i investicionu saradnju.

Košanov je napomenuo da kazahstanska strana čvrsto podržava stav Kine o pitanjima u vei sa Tajvanom, Sinđangom, Hong Kongom i Sizanom i izrazio je spremnost da nastavi da unapređuje prijateljsku razmenu između zakonodavnih tela dve zemlje.