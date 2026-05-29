Slušaj vest

Vang Ji, član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i kineski ministar spoljnih poslova, prisustvovao je u četvrtak sastanku „Grupe prijatelja globalnog upravljanja“ u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Skupu su prisustvovali predstavnici više od 60 zemalja, među kojima i ministri spoljnih poslova Pakistana, Turkmenistana, Kirgistana, Kube i Zimbabvea.

U obraćanju učesnicima, Vang je ocenio da je međunarodna situacija trenutno „složena i nestabilna“, ističući da sve zemlje traže pravednost i pravdu, teže jedinstvu i saradnji i žele mir i stabilnost.

On je podsetio da je kineski predsednik Si Đinping prošlog septembra predstavio Inicijativu za globalno upravljanje, zasnovanu na pet ključnih principa: suverenoj jednakosti, međunarodnoj vladavini prava, multilateralizmu, pristupu usmerenom na ljude i praktičnom delovanju.

Vang Ji je naveo da je inicijativa za manje od godinu dana dobila podršku gotovo 160 zemalja i međunarodnih organizacija, dok je „Grupa prijatelja globalnog upravljanja“ formirana u Njujorku, Ženevi i Beču i trenutno okuplja više od 60 članica.

Prema njegovim rečima, članice grupe su, na osnovu principa jednakosti i međusobnog poštovanja, postigle pet glavnih konsenzusa: promovisanje demokratizacije međunarodnih odnosa, poštovanje ciljeva i principa Povelje UN, očuvanje centralne uloge Ujedinjenih nacija, smanjenje razlika između globalnog Severa i Juga i fokus na rešavanje konkretnih problema.

„Reforma i unapređenje globalnog upravljanja misija je koju je istorija poverila našoj generaciji i zahteva nepokolebljivo samopouzdanje i kontinuirane napore“, poručio je Vang.

Kineski ministar predstavio je i devet ključnih pravaca reforme globalnog upravljanja:

reformu Ujedinjenih nacija i povećanje njihove efikasnosti; jačanje autoriteta i kapaciteta Saveta bezbednosti; modernizaciju mirovnih operacija; ubrzavanje globalnog razvoja; unapređenje međunarodnog upravljanja ljudskim pravima; reformu međunarodnog ekonomskog i finansijskog sistema; uspostavljanje pravila za upravljanje veštačkom inteligencijom; jačanje upravljanja u novim oblastima poput sajber prostora i svemira; kao i podsticanje razmena među civilizacijama i inkluzivnog međusobnog učenja.