Planovi NASA-e da u naredne dve godine izgradi bazu na Mesecu i vrati ljude na njegovu površinu dovedeni su u pitanje nakon što je raketa "Nju Glen" kompanije Blue Origin, čiji je vlasnik Džef Bezos, eksplodirala tokom testiranja na Floridi.

Ogromna vatrena lopta zahvatila je i uništila lansirnu rampu u Svemirskom centru Kenedi svega nekoliko sekundi nakon početka planiranog "hotfire" testa u 21 čas po istočnoameričkom vremenu, a narandžasti sjaj na nebu bio je vidljiv i u Fort Pirsu, 185 kilometara južno.

Reč je o tipu rakete koji Blue Origin planira da koristi za lansiranje letelica za sletanje na Mesec u okviru Nasinih misija, uključujući module koji bi trebalo da prevoze astronaute do površine Meseca.

Bezos, osnivač Blue Origina, objavio je na društvenim mrežama da su svi zaposleni njegove kompanije bezbedni i nepovređeni, ali je priznao da je ovo "veoma težak dan".

NASA je u utorak saopštila da je Blue Origin dobio ugovor za lansiranje prve od tri planirane misije ove godine, kojima bi trebalo da počne izgradnja lunarne baze vredne 20 milijardi dolara.

Kompanija se takođe takmiči sa kompanijom SpaceXIlona Maska za obezbeđivanje lunarnog lendera za misiju Artemis IV planiranu za 2028. godinu, tokom koje bi astronauti prvi put od 1972. ponovo sleteli na Mesec.

Administrator NASA-e Džared Ajzakmen napisao je na mreži X da će nakon eksplozije, koju je Blue Origin opisao kao "anomaliju", biti sprovedena potpuna procena planiranog vremenskog okvira.

- Svemirski letovi ne praštaju greške, a razvoj novih teških lansirnih sistema izuzetno je težak - napisao je on.

- Radićemo sa partnerima kako bismo podržali temeljnu istragu ove anomalije, procenili kratkoročne posledice po misije i vratili se lansiranju raketa. Obavestićemo javnost o eventualnim posledicama po programe Artemis i Moon Base čim informacije budu dostupne.

- Prerano je znati uzrok, ali već radimo na tome da ga otkrijemo. Veoma težak dan, ali obnovićemo sve što treba obnoviti i ponovo leteti. Vredi - napisao je Bezos na društvenim mrežama.

Udarni talasi eksplozije osetili su se duž atlantske obale Floride poznate kao "svemirska obala", dok su stanovnici Južne Karoline, stotinama kilometara severnije, prijavili da su videli sjaj na nebu.

Prenos uživo koji je objavila organizacija NSF, specijalizovana za vesti iz vazduhoplovstva i svemira, zabeležio je vatreni stub nakon eksplozije.

Kuće u obližnjim mestima Kejp Kanaveral i Kokoa Bič zatresle su se oko 21 čas, a stanovnici su na društvenim mrežama pokušavali da saznaju šta se dogodilo.

Lansirni kompleks 36 Svemirskih snaga SAD u Kejp Kanaveralu vidi se sa plaže, pa je internet ubrzo bio preplavljen fotografijama narandžaste vatrene lopte.

Službe za vanredne situacije saopštile su da nema opasnosti od isparenja ili drugih potencijalnih rizika. Vatra je na lansirnoj rampi gorela još više od dva sata nakon eksplozije.

Blue Origin se suočio sa nizom problema dok pokušava da parira SpaceX-u u borbi za Nasine ugovore u okviru programa Artemis.

Teret sa trećeg leta rakete Nju Glen završio je prošlog meseca u pogrešnom delu orbite, nakon čega je Savezna uprava za vazduhoplovstvo SAD (FAA) privremeno prizemljila raketu.

Test u četvrtak bio je prvo statičko paljenje motora - tokom kojeg raketa ostaje na lansirnoj rampi - otkako je FAA prošle nedelje odobrila nastavak letova. FAA nije odmah odgovorila na pitanje da li će eksplozija izazvati novu istragu.

Blue Origin i SpaceX izgradili su velike nove objekte u ili blizu svemirskog centra Kejp Kanaveral kako bi podržali misije sa posadom i teretne misije u partnerstvu sa Nasom.

Misija Artemis III, planirana za 2027. godinu, trebalo bi da testira Blue Originov lender Blue Moon i SpaceX-ov sistem Starship Human Landing System (HLS), kako bi se utvrdilo koji će prevoziti posadu misije Artemis IV iz kapsule Orion do površine Meseca.

Mask je brzo izneo svoj komentar povodom eksplozije Blue Origina.

- Veoma nesrećno. Rakete su teške - napisao je u diskusiji na mreži X, čiji je vlasnik.