U zabačenoj kineskoj pustinji nastaje ogroman vojni kompleks za koji pojedini stručnjaci za bezbednost smatraju da je izgrađen kako bi osigurao da nijedan američki prvi udar na kineski nuklearni arsenal ne može pouzdano da uništi sposobnost Pekinga da uzvrati.

Kineske nuklearne rakete već sada mogu da pogode bilo koji grad u Sjedinjenim Državama. Sada satelitski snimci koje je pregledao Rojters pokazuju da Peking gradi razgranatu mrežu lansirnih rampi, bunkera i komunikacionih čvorišta u blizini izolovanih nuklearnih silosa u kojima se nalaze kineske rakete najvećeg dometa.

Snimci otkrivaju više od 80 platformi koje bi mogle da služe za kinesku rastuću flotu mobilnih raketnih lansera i sistema protivvazdušne odbrane. Takođe prikazuju objekte koji bi mogli da služe za elektronsko ratovanje, satelitske komunikacije i komandne operacije, prema procenama trojice bezbednosnih analitičara koji su analizirali snimke za Rojters.

Obim izgradnje, o kojem ranije nije izveštavano, ukazuje na veliko proširenje utvrđene infrastrukture namenjene zaštiti i upravljanju kineskim kopnenim nuklearnim snagama.

Posmatrana kao celina, mreža predstavlja značajno unapređenje kineskih napora da osigura sposobnost uzvratnog udara, što dodatno naglašava intenziviranje nuklearnog nadmetanja sa Sjedinjenim Državama u trenutku rastućih tenzija oko pitanja Tajvana.

Mogućnost lansiranja

Dve od više desetina betonskih platformi vide se na komercijalnim satelitskim snimcima.

- Vidimo da se ova infrastruktura gradi u ogromnim razmerama, na hiljadama kvadratnih kilometara pustinje iza polja silosa - rekao je Aleksander Nil, saradnik istraživačkog centra Pacific Forum sa Havaja.

U zavisnosti od tačnih mogućnosti sistema, dodao je, "reč je o veoma značajnom unapređenju i diverzifikaciji kineskog strateškog nuklearnog odvraćanja".

Sposobnost zaštite pustinjskih silosa ključna je za kineski cilj stvaranja minimalnog, ali kredibilnog nuklearnog odvraćanja - politike zasnovane na sposobnosti uzvraćanja ukoliko zemlja bude prva napadnuta.

Iako Narodnooslobodilačka armija može da lansira nuklearno oružje sa podmornica i iz aviona, polja silosa u severozapadnom regionu Sinđang i provinciji Gansu predstavljaju jezgro kineskih nuklearnih snaga.

Kinesko nuklearno naoružavanje jedan je od najpažljivije praćenih aspekata vojne modernizacije predsednika Si Đinpinga, delom zbog, kako navode pojedine strane diplomate neuspešnih pokušaja SAD da uključe kinesko rukovodstvo u razgovore o razvoju njegovih nuklearnih sposobnosti.

Temelj kineske doktrine jeste politika "bez prve upotrebe", što znači da kineske snage ne bi prve pokrenule nuklearni sukob. Međutim, pojedine zapadne diplomate i analitičari smatraju da bi Kina mogla da pribegne nuklearnoj sili kako bi ograničila spoljašnje mešanje u eventualni sukob oko Tajvana.

Si je ovog meseca upozorio američkog predsednika Donalda Trampa da bi pogrešno upravljanje nesuglasicama oko Tajvana, koji Kina smatra svojom teritorijom, moglo da dovede dve zemlje na "opasno mesto".

Kinesko Ministarstvo odbrane nije odgovorilo na pitanja o nuklearnom programu i objektima prikazanim na satelitskim snimcima. Pentagon je saopštio da neće komentarisati pitanja povezana sa obaveštajnim podacima.

Osmougaonici u pustinji

Nova infrastruktura u pustinji koncentrisana je oko dva objekta osmougaonog oblika izgrađena tokom poslednjih šest godina u istočnom Sinđangu. Oba se nalaze jugozapadno od nuklearnog kompleksa silosa Hami - jedan oko 140 kilometara, drugi oko 230 kilometara udaljenosti.

Satelitski snimci pokazuju da se unutar osmougaonih struktura nalaze smeštajni objekti za osoblje i velika vojna vozila.

Komplekse okružuju oklopni bunkeri i utvrđena skladišta oružja, kao i aerodromi i železnički terminali koji povezuju osmougaonike sa silosima Hami.

Na snimcima se vidi da su tokom aprila i ovog meseca izvođene vežbe sa velikim vojnim vozilima oko severnog osmougaonog kompleksa. Takođe su vidljivi veliki šatori i, prema mišljenju dvojice analitičara, maskirane lansirne pozicije ukopane u pustinju, od kojih neke imaju raketne sisteme protivvazdušne odbrane.

Postojanje osmougaonih kompleksa ranije je već dokumentovano. Međutim, Rojters prvi put objavljuje razmere mreže lansirnih platformi povezane sa njima, nedavne vojne aktivnosti oko jednog objekta i procene analitičara da bi platforme mogle da služe mobilnim raketnim lanserima i operacijama elektronskog ratovanja.

Pet stručnjaka za bezbednost koje je intervjuisao Rojters složili su se da infrastruktura u velikoj meri može podržavati kineski nuklearni program, ali i druge vojne svrhe.

Ipak, upozorili su da su mnogi ključni detalji i dalje nepoznati - uključujući koje bi oružje Kina mogla rasporediti na tim platformama i da li se u osmougaonim strukturama nalaze balističke rakete na kamionima ili objekti za postavljanje nuklearnih bojevih glava.

Kineska vojska je tokom parade u Pekingu prošlog septembra, povodom 80 godina od završetka Drugog svetskog rata, prikazala oružje sposobno za nošenje nuklearnih bojevih glava. Među njima su bile interkontinentalne balističke rakete smeštene u silosima i na kamionima.

Američki zvaničnici i stručnjaci za kontrolu naoružanja navode da Kina proširuje i unapređuje svoje nuklearne kapacitete brže od bilo koje druge zemlje.

Poslednji izveštaj Pentagona o kineskoj vojnoj modernizaciji navodi da je proizvodnja bojevih glava usporena, ali da je zemlja na putu da do 2030. raspolaže sa 1.000 bojevih glava.

U izveštaju iz decembra procenjuje se da Kina verovatno ima raspoređenih 100 interkontinentalnih balističkih raketa u tri glavna siloska kompleksa.

Kina je takođe jačala svoj sistem ranog upozoravanja, zasnovan na satelitima Huojan-1, navode američki zvaničnici. Taj sistem može da otkrije dolazeću interkontinentalnu balističku raketu u roku od 90 sekundi od lansiranja i upozori komandni centar za tri do četiri minuta, što Kini daje dovoljno vremena da lansira svoje rakete iz silosa pre nego što budu pogođene.

"Izuzetan poduhvat"

Značajno je da se svaki osmougaoni kompleks nalazi u središtu mreže zemljanih puteva i kanala koji se protežu duboko kroz pustinju. Ti pravci povezuju se sa betonskim platformama smeštenim među stenama i isušenim koritima reka.

Tri stručnjaka smatraju da bi platforme mogle služiti za raspoređivanje mobilnih raketa protivvazdušne odbrane, sistema elektronskog ratovanja ili, sa nekih većih platformi, mobilnih interkontinentalnih balističkih raketa.

Hans Kristensen, direktor Projekta za nuklearne informacije pri Federaciji američkih naučnika, rekao je da je teško sa sigurnošću zaključiti kako će se pojedini objekti koristiti, ali da je "teško bilo šta isključiti" s obzirom na razmere infrastrukture u tako nepristupačnom okruženju.

Kanali koji povezuju platforme sa osmougaonim strukturama mogli bi da sadrže optičke kablove za komunikaciju, smatraju Kristensen i Nil.

Kod najsevernijeg osmougaonog kompleksa u izgradnji je i mogući objekat za svemirske ili mikrotalasne komunikacije, navode trojica analitičara, ukazujući na satelitske antene i dve velike kule.

- Kada se sve sagleda zajedno, mislim da postoji realna mogućnost da su osmougaone strukture i neobične kule povezane sa komandovanjem, kontrolom i komunikacijama, kao i sa održavanjem i skladištenjem u vezi sa kineskim nuklearnim operacijama na lokaciji silosa Hami - rekao je Tong Džao, viši saradnik za nuklearnu politiku.

Treći kompleks osmougaonog oblika, južno od nuklearnih testnih poligona Lop Nur, manje je razvijen. Deluje da služi kao poligon za gađanje - na snimcima se vide izrovana zemlja, oštećene zgrade i makete zapadnih borbenih aviona, prema analitičarima kompanije Vantor, koja se bavi komercijalnim satelitskim snimanjem.

Obim odbrambene mreže u blizini silosa potencijalno izdvaja Kinu od drugih velikih nuklearnih sila. SAD i Rusija - čiji arsenali i raspoređeno oružje višestruko nadmašuju kineske - oslanjaju se na veliki broj silosa, njihovu izolovanost i utvrđenu gradnju kako bi odvratile prvi udar, umesto na opsežne raketne odbrambene sisteme, rekao je Kristensen.

Razmere onoga što nastaje u severozapadnoj kineskoj pustinji iznenadile su čak i iskusne analitičare.