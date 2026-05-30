Izgled drona podseća na Mavic, jedan od najčešće korišćenih dronova u borbenim zonama. Glavna razlika je u tome što "Sibirjačok" može da nosi dodatnu bateriju ili laserski daljinomer za ciljanje.

- U suštini ima više funkcionalnosti od svog najbližeg konkurenta, DJI-ja. Drugim rečima, bolje je prilagođen trenutnoj situaciji - rekli su stručnjaci iz odbrambene agencije koja sprovodi testiranja BPL-a.

Dron proizvodi kompanija Gaskar, koja kaže da je lokalizovala 85-90% korišćenih komponenti. Proizvođač je rekao TASS-u da je potrebno nešto više od dva minuta za sklapanje jedne BPL.

Pored borbene upotrebe, Sibirjačok-5 može da nadgleda i čuva infrastrukturu, građevinske objekte, rudarske operacije, vrši inspekciju cevovoda, traži ljude i beleži prekršaje.

U tu svrhu, opremljen je optičkim zumom od 160 puta, optikom za noćno osmatranje i ugrađenom veštačkom inteligencijom za automatsko prepoznavanje vozila i osoblja.

- Glavna prednost modela je njegovo visoko preživljavanje u okruženjima elektronskog ratovanja - dodao je proizvođač.

Sibirjačok-5 se trenutno testira u Ukrajini.