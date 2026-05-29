Devojčica Maja Luiza Gotvald (12) je nestala u Berlinu juče popodne.
Drama u Berlinu
DEVOJČICA (12) NESTALA POSLE LEKARSKOG PREGLEDA! "Ona je u stanju akutne psihološke patnje" - Objavljeno šta je nosila na sebi kada joj se izgubio SVAKI TRAG
Kako je policija saopštila kasno u četvrtak uveče, dete je oko podneva napustilo zakazani pregled u psihijatrijskoj ambulanti u Berlinu, nakon čega joj se gubi svaki trag.
- Maja Luiza Gotvald je u stanju akutne psihološke patnje - rekao je portparol policije.
Dvanaestogodišnjakinja iz Berlina je visoka 163 cm i vitka.
Ima srednje plavu kosu do ramena, koja je vezana u dve pletenice. Kada je nestala, nosila je nekoliko šarenih narukvica na desnom zglobu, crnu duksericu dugih rukava, crnu majicu sa tri medveda odštampanim na njoj, sive farmerke i bele patike.
Policija moli sve koji imaju informacije o tome gde se nestala devojčica nalazi da se jave.
(Kurir.rs/Bild)
