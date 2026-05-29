Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ovo je izvestila Irina Volk, zvanična portparolka ruskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

- U Kostromskoj oblasti, moje kolege su vratile u crkvu čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice, koju su ukrali kriminalci - napisala je ona na Telegramu.

Starešina crkve je u decembru 2025. godine prijavio nestanak 11 ikona. Među nestalim relikvijama bila je i veoma poštovana ikona "Skorposlušna" sa Bogorodicom, velikomučenikom i isceliteljem Pantelejmonom i arhanđelom Mihailom.

Ikonu su krajem 19. veka napravili monasi iz atonskog manastira posebno za parohiju u Kontejevu.

Na zahtev sveštenika, istražitelji Odeljenja za Bujski okrug Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije pokrenuli su krivični postupak zbog krađe.

Tokom istrage, kriminalisti su otkrili da je ukradena relikvija prodata kolekcionaru iz Krasnodara. Ikona je poslata novom vlasniku putem običnog paketa kurirske službe.

Policijski službenici su otputovali u Krasnodarski kraj kako bi zaplenili ikonu. Relikvija je potom vraćena u Kostromsku oblast i predata nastojatelju crkve.

- Treba napomenuti da su kostromski istražitelji pronašli i druge ikone. I one će uskoro biti vraćene crkvi - zaključila je ona.