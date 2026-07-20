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Pored kriminalnih grupa koje potiču iz Albanije, određene mreže koje deluju među Albancima u Crnoj Gori, na Kosovu i u Severnoj Makedoniji takođe se povezuju sa organizovanim kriminalom na međunarodnom nivou.

Kriminalne grupe povezane sa različitim sredinama, uključujući i one iz albanskog okruženja, dovode se u vezu sa različitim oblicima organizovanog kriminala, poput trgovine drogom, prostitucije, pranja novca, iznuda i nasilnih krivičnih dela.

Prema navodima sajta Albeu.com, sve ove kriminalne aktivnosti navodno koordinira grupa od oko desetak osoba koje se u pojedinim izveštajima označavaju kao vodeće figure unutar tzv. albanske mafije.

1. Aleks Rudaj

Aleks Rudaj, poznat i kao Sandro Rudović, bio je označen kao vođa jedne od kriminalnih grupa koja je delovala u Njujorku, poznate kao Rudaj organizacija, osnovane 1993. godine u Vestčesteru, a kasnije proširene na Bronks i Kvins. On je 2006. godine osuđen na 27 godina zatvora zbog optužbi za reketiranje, iznudu i nelegalno kockanje. Rođen je u Ulcinju, a u Sjedinjene Američke Države je otišao 1987. godine.

Tokom godina, Rudajeva grupa je uspešno širila svoj uticaj u Njujorku, što je dovelo do direktnih sukoba i teritorijalnih preuzimanja sa pripadnicima italijanske mafije. FBI je 2004. godine sproveo veliku akciju u kojoj su Rudaj i njegovi ključni saradnici uhapšeni. Godine 2006, osuđen je na dugogodišnju zatvorsku kaznu zbog reketiranja, iznude i posedovanja oružja.

2. Princ Dobroši

Osuđen je na 14 godina zatvora u Norveškoj zbog trgovine drogom, ali je pobegao iz zatvora nakon što je, prema navodima, izvršio plastičnu operaciju radi promene izgleda.

a onNakon bekstva vratio se u rodni Peć, gde je otvorio kladionicu, a od septembra 2006. živi na Kosovu, dok njegova supruga i dvoje dece žive u Pragu.

Čovek neobičnog imena prvi sudar sa zakonom imao je u 17. godini, posle čega je zbog droge hapšen u Grčkoj, Švajcarskoj, Češkoj i Norveškoj. Iako je kriminalnu karijeru gradio širom evropskog podzemlja, osamdesetih godina je osuđivan i u Srbiji. U Norveškoj je uhapšen 1993. godine, ali je pobegao iz zatvora tri godine kasnije. Češki specijalci lišili su ga slobode 1999. godine u Pragu i vratili u norveški zatvor, odakle je pušten prošle godine "zbog dobrog vladanja". Spekulisalo se da je u Hrvatskoj plastičnom operacijom promenio izgled ali to nije tačno, tvrde ovdašnji poznavaoci albanske narkomafije.

3. Aldo Bare

Aldo Bare (pravo ime Alfred Shkurti) je ozloglašeni albanski kriminalac i bivši pripadnik specijalnih snaga RENEA. Poznat je kao osnivač i vođa "Luznjske bande" (Banda e Lushnjës) koja je tokom kasnih 90-ih i ranih 2000-ih godina terorisala grad Lušnju u Albaniji. Osuđen je 1997. godine u Turskoj za više teških krivičnih dela, nakon čega je izručen i trenutno izdržava doživotnu kaznu u zatvoru Drenova u Albaniji.

Nakon što mu je u sukobu ubijen brat, Bare je formirao grupu i započeo krvavu osvetu, a tereti se za više od 15 ubistava, otmice, iznude, krijumčarenje droge i vandalizam. Nakon godina skrivanja, uhapšen je u Turskoj 2006. godine i izručen Albaniji 2009. godine. Osuđen je na doživotnu kaznu zatvora. Uprkos njegovim redovnim žalbama i zahtevima za smanjenje kazne zbog "dobrog vladanja", Vrhovni sud Albanije je u više navrata odbio njegove zahteve, te on ostaje u zatvoru.

4. Klement Balili

Klement Balili, poznatiji kao "Balkanski Eskobar", godinama je važio za jednog od najmoćnijih ljudi albanskog podzemlja. Nekadašnji direktor regionalne saobraćajne uprave u Sarandi dospeo je u žižu javnosti 2016. godine nakon velike međunarodne istrage grčkih vlasti i američke DEA, kada je označen kao vođa kriminalne mreže osumnjičene za krijumčarenje velikih količina narkotika iz Albanije ka Grčkoj i ostatku Evrope.

Klement Balili Foto: YT Screenshot

Posle višegodišnjeg bekstva i statusa jednog od najtraženijih ljudi na Balkanu, Balili se 2019. godine predao albanskim vlastima, nakon čega je osuđen na 10 godina zatvora zbog trgovine drogom, učešća u organizovanoj kriminalnoj grupi i pranja novca. Uprkos presudi, njegovo ime i danas se često pominje kao simbol moći i uticaja balkanskih narko-kartela.

5. Naser Keljmendi

Kelmendi (55), državljanin Kosova, rođen je u Bosni i Hercegovini i navodno je bio na čelu jedne od najuticajnijih kriminalnih grupa na Balkanu. Dovodio se u vezu sa organizacijom koja je, prema sumnjama, bila uključena u trgovinu heroinom, kokainom i anhidridom sirćetne kiseline, supstancom koja se koristi u proizvodnji heroina i koja se preko Balkana transportuje ka Evropi.

Foto: Armend NIMANI / AFP / Profimedia

Osuđen je na šest godina zatvora na Kosovu zbog trgovine drogom, dok je oslobođen optužbi za ubistvo, organizovani kriminal i druga teška krivična dela. On je svoj biznis započeo kao švercer tekstila, ali u međuvremenu je "napredovao" do narkotika. Keljmendi je najstariji član "jatačke porodice", a taj epitet su "zaradili" jer su često pružali utočište najtraženijim kriminalcima. Svi muški članovi, Naser i njegova tri sina, dovođeni su u vezu sa kriminalom.

Naser je tokom devedesetih godina bio na vrhuncu svog poslovanja, a još 1976. godine osuđen je u Peći na kaznu zatvora zbog pokušaja ubistva. On je 2013. godine uhapšen u Prištini po Interpolovoj poternici, a pritvor mu je 2017. godine ukinut. On je ponovo uhapšen u februaru 2021. godine u Loznici.

6. Bruno Krasniki

Bruno i Saimir Krasniki označeni su kao vođe kriminalne grupe koja je, prema navodima, delovala u Njujorku, Mičigenu i Konektikatu, a dovode se u vezu sa nizom teških krivičnih dela, uključujući ucene, ubistva, otmice, trgovinu narkoticima, pljačke, iznude, ometanje pravde i nezakonito posedovanje vatrenog oružja.

7. Džon Eduart Aliti

Vođa jedne albanske kriminalne grupe koja, prema navodima, deluje i u Sjedinjenim Američkim Državama, osuđen je za više teških krivičnih dela. Takođe je bio bivši američki mafijaš i saradnik kriminalne porodice Gambino, koji je postao svedok vlade i 2008. godine svedočio protiv kriminalne porodice i njenog bivšeg vršioca dužnosti šefa, Džona A. "Juniora" Gotija. Te godine, Alit se izjasnio krivim po optužbama za reketiranje, uključujući dva ubistva i razne druge zločine, a 2011. godine je osuđen na ukupno 10 godina zatvora. Zbog saradnje sa tužiocima, pušten je na petogodišnji nadzorni otpust 2012. godine. Kasnije u životu, Alit je javno osudio organizovani kriminal i postao motivacioni govornik, podkaster i autor. U martu 2025. godine imenovan je za odbornika u Englištaunu, Nju Džerzi, kao član Republikanske stranke.

8. Basri Bajrami

Bajrami je, prema navodima, više godina bio uključen u teške kriminalne aktivnosti u Belgiji i dovodio se u vezu sa otmicom bivšeg belgijskog premijera Pola Vanden Boenantsa od strane bande Hemers. Zbog propusta u istrazi, bio je prvi koji je uhapšen 14. februara 1989. godine, nakon što je policija prisluškivala njegov telefonski razgovor sa devojkom iz skrovišta u Mecu u vezi sa otmicom. Nakon što su svi članovi grupe uhapšeni, 1993. godine je pripremano suđenje bandi Hemers.

Dana 3. maja, Basri Bajrami je zajedno sa Filipom Lakroaom i Kaplanom Muratom pobegao iz zatvora Sen Žil, pritom uzimajući za taoce čuvara i generalnog inspektora belgijske zatvorske službe Harija van Oersa, koje su koristili kao ljudski štit tokom bekstva. Hemers je 14. maja izvršio samoubistvo u ćeliji, dok je Kaplan ubrzo ponovo uhapšen. Bajrami je uhapšen u Makedoniji u julu 1995. i izručen Belgiji, gde je 1996. osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Prema navodima, 2004. godine je izručen Kosovu, gde danas živi kao slobodan čovek.

9. Dritan Dajti

Dritan Dajti (38), rođen u Tirani, smatran je jednom od najtraženijih osoba u Albaniji. Prvostepeni sud u Tirani osudio ga je na 20 godina zatvora zbog ubistva, ali je 17. novembra 2003. godine, neposredno pre početka saslušanja, uspeo da pobegne iz prostorije za izolaciju u kojoj je bio smešten.

Istraga je kasnije pokazala da je njegovo bekstvo, prema navodima, bilo unapred isplanirano. Bio je povezan sa tzv. grupom iz Kavaje, a kasnije mu je suđeno za ubistvo četiri policajca u Draču tokom pokušaja hapšenja u avgustu 2009. godine. Nakon toga je uhapšen i danas izdržava kaznu u visoko obezbeđenom zatvoru.

Foto: Youtube

10. Baki Sadiku

Baki Sadiku, označen kao jedan od vođa kosovsko-albanske kriminalne mreže u Slovačkoj, osuđen je u toj zemlji u odsustvu na 22 godine zatvora zbog, prema navodima, šverca oko 120 kilograma heroina.

Neposredno pred raciju u njegovom pansionu i kući u Tatrama u zimu 2010. godine, Sadiki koji je poznat po vezama u slovačkom pravosuđu uspeo je da pobegne iz Slovačke i sakrije se na Kosovu, gde ga je u maju te godine uz pomoć Interpola otkrila slovačka policija.

Foto: Interpol

Kurir.rs

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