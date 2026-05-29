On je, zbog odbijanja da se podvrgne lekarskom pregledu zbog alkoholisanosti, osuđen na zabranu vožnje u trajanju od 23 meseca i novčanu kaznu od 45.000 rubalja.

Njemu je sud u Novgorodu prvo odredio pritvor od deset dana, i osuđen je po članu zakona koji se u Rusiji naziva "sitno huliganstvo".

Sergej Kornilov Mlađi Foto: Нижегородский областной суд

Sergej Kornilov Mlađi je sin Sergeja Kornilova, bivšeg generalnog direktora grupe kompanija Luidor, koji se smatra jednim od najbogatijih biznismena u tom regionu.

Biznismen je preminuo pre dve godine, ostavivši sinu veliko nasledstvo.

Mlađi Kornilov je odmah pritvoren nakon nesreće, iako je javno pretio policajcima da će "izbeći posledice".

Saobraćajna nesreća se dogodila na Pohvalinskom putu. On je vozio kabriolet "mercedes", kojim je udario u druga vozila. Od siline udara je na automobilu koji je vozio Kornilov otpao točak.

Neposredno pre nego što je izazvao nesreću, Kornilov je objavio video snimke na društvenim mrežama iz restorana gde se opuštao sa prijateljima i pio alkohol. Kasnije je objavio još jedan video iz svog automobila, u kojem je priznao da je vozio "mrtav pijan", i svoje pratioce je nazvao "sirotinjom".

Njega su posle sudara kontaktirali novinari, i on je otvoreno priznao da je alkohol bio faktor u nesreći.