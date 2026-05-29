Slušaj vest

On je, zbog odbijanja da se podvrgne lekarskom pregledu zbog alkoholisanosti, osuđen na zabranu vožnje u trajanju od 23 meseca i novčanu kaznu od 45.000 rubalja.

Njemu je sud u Novgorodu prvo odredio pritvor od deset dana, i osuđen je po članu zakona koji se u Rusiji naziva "sitno huliganstvo".

Sergej Kornilov Mlađi
Sergej Kornilov Mlađi Foto: Нижегородский областной суд

Sergej Kornilov Mlađi je sin Sergeja Kornilova, bivšeg generalnog direktora grupe kompanija Luidor, koji se smatra jednim od najbogatijih biznismena u tom regionu.

Biznismen je preminuo pre dve godine, ostavivši sinu veliko nasledstvo.

Mlađi Kornilov je odmah pritvoren nakon nesreće, iako je javno pretio policajcima da će "izbeći posledice".

Saobraćajna nesreća se dogodila na Pohvalinskom putu. On je vozio kabriolet "mercedes", kojim je udario u druga vozila. Od siline udara je na automobilu koji je vozio Kornilov otpao točak.

Neposredno pre nego što je izazvao nesreću, Kornilov je objavio video snimke na društvenim mrežama iz restorana gde se opuštao sa prijateljima i pio alkohol. Kasnije je objavio još jedan video iz svog automobila, u kojem je priznao da je vozio "mrtav pijan", i svoje pratioce je nazvao "sirotinjom".

Njega su posle sudara kontaktirali novinari, i on je otvoreno priznao da je alkohol bio faktor u nesreći.

(Kurir.rs/Life.ru)

Ne propustitePlanetaUKRADENA ČUDOTVORNA IKONA PRESVETE BOGORODICE: Remek delo svetogorskih monaha nestalo bez traga, policija konačno REŠILA SLUČAJ - Evo gde je pronađena (VIDEO)
čudotvorna ikona Bogorodica
PlanetaDEVOJČICA (12) NESTALA POSLE LEKARSKOG PREGLEDA! "Ona je u stanju akutne psihološke patnje" - Objavljeno šta je nosila na sebi kada joj se izgubio SVAKI TRAG
nestala devojčica Maja Luiza Gotvald
PlanetaSLEDEĆE GODINE PRETI KATASTROFA!? Naučnici upozoravaju na ono što se sprema krajem 2026. godine, kroz istoriju imalo je RAZORNE POSLEDICE
Super el Ninjo
PlanetaKAD NE ZAKAŽEŠ ŠIŠANJE, VEĆ ULETIŠ PREKO REDA - KROZ IZLOG! Neobičan gost napravio HAOS u berbernici, mušterije nisu imale KUD': Spasavali živu glavu (VIDEO)
Screenshot 2026-05-27 215133.jpg