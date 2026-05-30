Radev je, kako prenosi bugarska agencija BTA, naveo da razume složenost administrativnih procedura, ali da Bugarska ima sopstvene prioritete i da ne može da prihvati dugoročni boravak aviona i cisterni na aerodromu u Sofiji.

- U potpunosti razumem složenost regulatornih procedura i potrebu za vremenom, ali i mi imamo svoje prioritete i procedure i ne možemo pozitivno da odgovorimo na zahtev za dugoročni boravak aviona i cisterni na aerodromu u Sofiji - rekao je Rumen Radev.

On je podsetio da je ranije ovog meseca razgovarao sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom i zatražio ukidanje viznog režima za bugarske državljane, ali da do sada nije dobio pozitivan odgovor.

Bugarska trenutno u Sofiji ugošćuje američke vojne avione na osnovu sporazuma koji važi do kraja maja, a vlada će, prema rečima Radeva, danas usvojiti odluku o produženju njihovog boravka do kraja juna kako bi se SAD ostavilo vreme da preispitaju svoj stav.

