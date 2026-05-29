Rumunija je pozvala na razgovor ruskog ambasadora i poručila mu da je bezbednost zemlje "apsolutni prioritet" Bukurešta.

Šefica diplomatije Oana Coju izjavila je da je Ministarstvo odbrane Rumunije potvrdilo da je dron, koji se zabio u stambenu zgradu u gradu Galaci, "ruskog porekla".

BBC navodi da se Rusija još nije oglasila povodom incidenta.

Coju je navela da će Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije "zvanično saopštiti posledice koje će ovaj nedostatak odgovornosti Ruske Federacije imati po diplomatske odnose između naših zemalja"

Predsednik Rumunije Nikušor Dan je sazvao sastanak Vrhovnog saveta nacionalne odbrane zemlje.

Ruski dron pogodio stambenu zgradu u gradu Galaci u Rumuniji

Ruski dron pogodio je noćas stambenu zgradu u Galaciju, a dve osobe su ranjene tokom vazdušnog udara koji je bio usmeren na Ukrajinu.

NATO vazduhoplovna baza "Mihail Kogalničeanu" u Rumuniji, najveća u Evropi

- Ruska Federacija je nastavila napade dronovima na civilne i infrastrukturne ciljeve u Ukrajini, u blizini rečne granice sa Rumunijom. Jedan dron je ušao u rumunski vazdušni prostor, radar ga je pratio do južnog dela grada Galacija, gde se srušio na krov stambene zgrade, nakon čega je izbio požar - navedeno je u saopštenju rumunskog Ministarstva odbrane.

Novi rumunski predsednik Nikušor Dan položio zakletvu

Rumunska vojska je u međuvremenu saopštila da su kratko vreme leta drona u vazdušnom prostoru zemlje, kao i pravni razlozi, sprečili njene snage da obore projektil pre nego što je pogodio stambenu zgradu.

- Dron je ušao u vazdušni prostor Rumunije u 01.52 sata po lokalnom vremenu i preleteo deset kilometara - kazao je brigadni general Georgi Maksim, koji je govorio na konferenciji za novinare nakon incidenta.