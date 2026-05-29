U noći između četvrtka i petka, tokom masovnog napada ruskih bespilotnih letelica na civilnu i lučku infrastrukturu u Ukrajini, došlo je do ozbiljnog incidenta na teritoriji Rumunije.



Jedan od dronova narušio je rumunski vazdušni prostor i srušio se na stambenu zgradu u gradu Galatiju, koji se nalazi na svega 10 kilometara od tromeđe Moldavije, Rumunije i Ukrajine.

Pad letelice izazvao je snažnu eksploziju i požar u stanu na desetom spratu. Prema izveštajima lokalnih vlasti i pisanju portala Viata Libera, dve osobe su povređene, dok je 70 stanara hitno evakuisano iz teško oštećene zgrade.

Reakcija vojske i sistem za uzbunjivanje

Ministarstvo nacionalne odbrane Rumunije (MApN) potvrdilo je incident i saopštilo da su vojni radari pratili letelicu sve do njenog pada u južnom delu grada.

Odmah po detekciji pretnje, podignuta su dva borbena aviona F-16 i jedan vojni helikopter sa odobrenjem za dejstvovanje.

Stanovnicima okruga Galati, Braila i Tulča upućena su hitna upozorenja preko državnog sistema RO-Alert.

Na pitanje javnosti zašto dron nije oboren pre nego što je stigao do naseljenog mesta, portparol Ministarstva odbrane Rumunije objasnio je da su pravila angažovanja izuzetno stroga:

- Vojna intervencija je ograničena protokolima koji su dizajnirani tako da se izbegnu dodatni rizici po civilno stanovništvo. Presretanje letelice iznad samog grada moglo je izazvati još katastrofalnije posledice - rekao je portparol Kristijan Popovići.

Svedočenja građana: "Granica između života i smrti je delić sekunde"

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili snimci eksplozije, praćeni dramatičnim svedočenjima meštana koji su shvatili koliko su blizu ratnih zbivanja.

- Gledao sam eksploziju direktno iz kreveta. Sve se odigralo na samo dva bloka od nas. U prvi mah sam mislio da je u pitanju neka neslana šala sistema RO-Alert - napisao je jedan stanovnik Galatija na Fejsbuku.

- Dobila sam RO-Alert poruku oko pet minuta pre nego što su se čuli prasci. Obično ignorišem ta obaveštenja, ali ovog puta se i dete probudilo. Bili smo budni kada je puklo - rekla je jedna majka iz istog naselja navodi da ju je intuicija probudila neposredno pre detonacije.

Među komentarima je bilo i onih prožetih gorkom ironijom. Nakon što je vojska saopštila da je dron u jednom trenutku "nestao sa radara", jedan građanin je napisao: "Nakon ove izjave Ministarstva odbrane, potpuno sam se smirio. Zaključio sam da sada mogu mirno da umrem u snu."

"Imao sam dvostruku sreću"

Stanovnik Galatija, čija se kuća nalazi u neposrednoj blizini pogođenog solitera, detaljno je opisao trenutak udara i objasnio zašto smatra da je izbegnuta mnogo veća tragedija:

Dron je udario u krov, tačnije u kućište lifta. Da je promašio zgradu, pao bi direktno na okolne privatne kuće i napravio bi masakr.

Eksplozija se dogodila na vrhu zgrade. Da je dron probio međuspratnu konstrukciju i eksplodirao unutar zgrade, srušio bi se bar jedan ceo sprat.

Meštanin je pohvalio brzu reakciju vatrogasaca, koji su ugasili požar izazvan gorivom iz drona za svega nekoliko minuta, dodajući da ne treba kriviti pilote F-16:

- Ne bih bacao drvlje i kamenje na našu avijaciju. Dron leti brzo, a na distanci od samo 17 kilometara, koliko je proveo u našem prostoru, pilot ima manje od tri minuta da locira metu i puca. Svaka raketa ispaljena iznad grada mogla je da pogodi neku drugu zgradu - rekao je on.