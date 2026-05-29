Zašto bi slučaj bivšeg CIA agenta Dejvida Raša, koji je navodno kroz višegodišnju šemu pribavio 40 miliona dolara u zlatnim polugama, mogao da ukazuje na "široku prikrivenu operaciju". Celu šemu je objasnila stručnjak za prevare i agent CIA, Trejsi Valder.

Navodna višegodišnja šema bivšeg agenta CIA Dejvida Raša, kojom je navodno stekao 40 miliona dolara u zlatnim polugama i pristup strogo poverljivoj bezbednosnoj dozvoli, izazvala je u obaveštajnoj zajednici pitanja kako je uspeo da prođe kroz strogi proces provere i da li još ljudi prolazi "ispod radara".

Bivša službenica CIA za operacije, Trejsi Valder, rekla je da su je šokirale optužbe protiv Raša i smatra da bi one mogle da ukazuju na dublji problem unutar agencije.

- Ovo bi moglo da bude veliko, organizovano prikrivanje laži. Moralo bi da postoji mnogo saučesnika - rekla je Valder za NYP.

- Vraćaće se najmanje 10 godina unazad, ljudi koje poznaješ, ljudi s kojima si prijatelj. On bi morao da traži od svih tih ljudi da lažu za njega. Ili je on lagao njih?

Bivši agent CIA, Dejvid Raš Foto: Alexandria Sheriff's Office

FBI je izvršio raciju u Rašovoj kući u Virdžiniji 18. maja, u okviru istrage da li je lažno prikazivao svoju vojnu i akademsku prošlost, i pronašao 303 zlatne poluge od po jednog kilograma, vredne preko 40 miliona dolara, 2 miliona dolara u gotovini i 35 luksuznih satova, od kojih su mnogi bili marke "roleks".

Prema sudskoj izjavi, Raš je do zlatnih poluga došao tako što je od novembra do marta ove godine podnosio zahteve, tvrdeći da mu je zlato potrebno za "troškove vezane za posao".

Valder je ocenila da je moguće da je Raš falsifikovao dokumente ili da je možda "lenj ili nesposoban istražitelj za bezbednosne provere" propustio crvene zastavice tokom tri odvojene provere pre nego što je konačno zaposlen 2009. godine.

- Na ličnom nivou, bila sam frustrirana jer sam i sama prošla kroz proces bezbednosne provere koji nije nimalo prijatan. Kako je moguće da mu je ovo uspelo? Činjenica da je ovo prošlo kroz sistem me brine da ima i drugih koji su se provukli.

Valder je rekla da kandidati za CIA moraju da prođu dug i veoma snažan proces provere.

- Ne proveravaju samo fakultet. Dolazili su kod mojih drugarica. Razgovarali sa njima. Dolazili su u kuću mojih roditelja. Razgovarali su sa prijateljima prijatelja mojih roditelja - rekla je.

Što se tiče ogromne količine zlata koju je Raš navodno prikupio, rekla je da agencija ponekad odobrava zahteve za gotovinu ili zlato, ali nikada bez detaljne kontrole svakog dolara.

- Nije neuobičajeno da vam treba novac za rad sa izvorima u inostranstvu. Ne plaćate ih karticom. Oni vam ih izdaju, pa ih plaćate u valuti koju žele, ali ne mogu da zamislim izvor koji bi imao potrebu za 40 miliona dolara u zlatnim polugama. Postoji čitav proces kroz koji prolazimo da bismo dobili taj novac. Ne ulazite u kancelariju za logistiku i kažete: "Izvinite, treba mi 100.000 dolara sutra." Postoji formular. Nije to sef iz kojeg uzimate šta želite.

Dodala je da čak i ako bi Raš lagao i tvrdio da radi sa nekim visokog profila poput ruskog predsednika Vladimira Putina, CIA bi znala ko upravlja kojim izvorima i da li su stvarni. Ali čak i kada agent traži 10 dolara, mora da popuni formular i bude odgovoran za sredstva. Rekla je da su i nakon zapošljavanja zaposleni u CIA pod stalnim nadzorom..

Valder je ispričala da je na početku karijere dobijala pomoć roditelja od 75 dolara mesečno za parking u garaži i da je čak i to agencija proveravala.

- I to je bilo iritantno. Sećam se da su me pitali za to - rekla je, dodajući da su je ispitivali: "Odakle ti taj novac? Zašto si ga dobila? Za šta je bio?" Na kraju je morala da dostavi bankovne podatke svojih roditelja kako bi dokazala poreklo tog novca.

Valder je pretpostavila da je možda dozvoljeno da se ovo dogodi kako bi se pratilo s kim Raš komunicira, ali je odbacila tu teoriju zbog FBI racije u njegovom domu.