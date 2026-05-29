Slušaj vest

Rumunsko ministarstvo odbrane potvrdilo je da je bespilotna letelica koja se srušila na stambenu zgradu u Galaćiju bila ruski Geran-2. Reč je o dronu koji Rusijaproizvodi po uzoru na iranski model "šahed". Istraga je u toku, a dve osobe su povređene.

Stručni timovi Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova i rumunske Obaveštajne službe nastavljaju uviđaj na području zgrade u Galaćiju.

Dronove Geran proizvodi Rusija, razvijeni su na osnovu iranskog modela Šahed, a Rusija ih od početka rata intenzivno koristi protiv Ukrajine.

- Prema prvim informacijama, čini se da je kompletan teret bespilotne letelice tipa Geran-2, ruskog porekla, eksplodirao u trenutku udara - saopštilo je Ministarstvo odbrane u petak ujutru.

O kakvom se dronu radi?

Geran-2 je ruska verzija iranskog drona Šahed-136. Reč je o takozvanom kamikaza dronu za jednokratnu upotrebu, odnosno letelici koja nosi eksploziv i namerno se obrušava na cilj.

Radi se o relativno jeftinom, sporom i bučnom dronu sa delta-krilom. Dugačak je oko 3,5 metara, raspon krila mu je oko 2,5 metra, masa oko 200 kilograma, a leti brzinom od oko 180 do 185 kilometara na čas.

1/4 Vidi galeriju Ruski dron pogodio stambenu zgradu u gradu Galaci u Rumuniji Foto: Pritnscreen/X, Printscreen/X

Može da nosi eksplozivno punjenje od nekoliko desetina kilograma, najčešće se navodi oko 50 kilograma, dok su kod novijih ruskih verzija prijavljene i teže bojeve glave.

Navodi se uglavnom satelitskom i inercijalnom navigacijom, što znači da operater ne mora ručno da ga upravlja tokom celog leta.

Jedna od njegovih glavnih prednosti za Rusiju jeste to što je dovoljno jeftin da može da se koristi u velikom broju. Takvi napadi iscrpljuju protivvazdušnu odbranu jer Ukrajinamora da odluči da li će na relativno jeftin dron trošiti znatno skuplje projektile.

Rusijaga masovno koristi za napade na ukrajinsku energetsku, lučku i civilnu infrastrukturu.

Ministarstvo: Rusija ugrožava regionalnu bezbednost

Ministarstvo odbrane Rumunije oštro je osudilo incident.

- Ministarstvo odbrane oštro osuđuje neodgovorne postupke Ruske Federacije i naglašava da oni predstavljaju novi izazov regionalnoj bezbednosti i stabilnosti u području Crnog mora - navodi se u saopštenju.