Visoki iranski zvaničnik Ebrahim Azizi upozorio je da Iran ne namerava da u inostranstvo prebaci zalihe obogaćenog uranijuma koje poseduje.

Iranska državna agencija Mizan je objavila da je Azizi to kazao u intervjuu ruskoj agenciju RIA novosti.

Predsedavajući Komisije za nacionalnu bezbednost iranskog parlamenta kazao je da Teheran "ne namerava da prebaci svoj obogaćeni uranijum u treću zemlju".

CNN navodi da su Iran i SAD navodno blizu sporazuma o formalizaciji prekida vatre i debokadi Ormuskog moreuza, ali pitanje šta će biti s uranijumom ostaće nerešeno i predstavljaće ključni deo kasnijih pregovora.

Američka televizija dodaje da bi se ti razgovori verovatno fokusirali na oko 450 kilograma uranijuma prečišćenog do 60 odsto.

Iran je više puta rekao da se neće odreći svojih zaliha obogaćenog uranijuma – koji se može koristiti za izradu bombe –insistirajući da ne teži razvoju nuklearnog oružja.

Američki potpredsednik Džej Di Vens je rekao da će "tek naknadno biti objavljeno" da li će predsednik Donald Tramp potpisati preliminarni memorandum o razumevanju s Iranom i poručio da dve zemlje još uvek pregovaraju oko "jezičkih formulacija nekoliko tačaka".

Iranska nuklearna elektrana Bušer