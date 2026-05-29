U toku je dramatična misija spasavanja petorice muškaraca zarobljenih više od nedelju dana u poplavljenoj pećini u udaljenom delu Laosa, gde se multinacionalni tim specijalnih ronilaca utrkuje s vremenom. Prvi pokušaj izvlačenja je počeo, potvrdio je lokalni zvaničnik, piše CNN.

Grupa lokalnih meštana ušla je prošle nedelje u pećinu u provinciji Sajsombun u centralnom Laosukako bi tražila zlato, ali su jake kiše blokirale izlaz. Pronađeni su živi ove nedelje, zbijeni u mračnoj komori iznad mutne vode, dok se još traga za dvojicom muškaraca za koje se veruje da su ranije ušli u pećinu.

Juče su Kru Benz i malezijski speleoronilac Li Kian Li ponovo ušli u pećinu kako bi dostavili hranu, vodu i ćebad petorici preživelih iz Laosa koji su još zarobljeni unutra. Svi su sve slabiji i iscrpljeniji. Spasilačke službe ubrzano rade na ispumpavanju vode iz pećine kako bi ih izvukle na sigurno.

Posle dana provedenih u mraku i gladi, zarobljeni muškarci ugledali su svetla spasilaca. Na emotivnom snimku čuje se kako jedan od njih plače.

- Važno je da ste živi. U redu je, zaista ste dobro izdržali. Nemojte da plačete - rekao im je Norased Palasing, tajlandski ronilac koji ih je pronašao. U porukama porodicama, jedan od muškaraca, Ing, poručio je:

- Ne brini, mama. Spasilački tim nas je sada pronašao. Bezbedni smo. Mnogo mi nedostaju mama i tata. Verovatno ćemo izaći sutra ili prekosutra.

- Ako ne dobijemo hranu, ostaćemo bez snage. Ako budemo ovde još dva dana, bićemo mrtvi - rekao je drugi.

Selo Long Tjeng, u blizini kojeg se odvija spasavanje, ima neverovatnu prošlost. Tokom Vijetnamskog rata ovo mesto bilo je tajni štab antikomunističke vojske koju je podržavala CIA, poznato i kao "najtajanstvenije mesto na Zemlji".

Bilo je to središte najveće paravojne operacije koju je CIA ikada sprovela.

Posledice tajnog rata osećaju se i danas. Zbog intenzivnog američkog bombardovanja, područje je i dalje puno neeksplodiranih bombi, što predstavlja stalnu opasnost za lokalno stanovništvo i dodatno otežava kretanje spasilačkih timova.

Neki od ronilaca, poput Finca Mika Pasija i Tajlanđanina Kengkarda Bongkavonga, veterani su čuvene misije spasavanja dečjeg fudbalskog tima iz pećine Tam Luang na Tajlandu 2018. godine.

Bongkavong je rekao da je strukturu te operacije prilagodio i primenio i ovde, uključujući postavljanje boca sa kiseonikom duž rute i uspostavljanje jasnog lanca komandovanja. Ipak, postoje i ključne razlike. Pećina u Laosu znatno je manja, ali su prolazi mnogo uži.

- Postoje sličnosti jer imate ljude koji nisu ronioci zarobljene u pećini zbog poplave, ali ovo je radikalno drugačije okruženje - objasnio je ronilac Džoš Ričards.

Akcija spasavanja u Laosu

Spasilačku operaciju pod vođstvom Laosa pojačao je elitni tim međunarodno priznatih ronilaca. Uz laoške volontere, tu su stručnjaci iz Tajlanda, Finske, Australije, Malezije, Japana, Francuske i Indonezije.

Mnogi od njih su sitnije građe kako bi mogli da se provlače kroz prolaze široke svega oko 60 centimetara.

Spasioci se bore sa izuzetno teškim uslovima. Da bi stigli do zarobljenih, moraju da prolaze kroz uske, poplavljene prolaze u potpunom mraku, a ulaz u pećinu spušta se pod uglom od 45 stepeni.

Australijski ronilac Džoš Ričards, koji se priključio operaciji, opisao je surove uslove.

- Prilično je zastrašujuće, po svemu sudeći - rekao je za Gardijan.

- Uglavnom imamo posla sa glinenim i blatnjavim zidovima, koji su posebno nestabilni. To blato i glina utiču i na vodu; praktično ronite u kafi. Kroz nju ne možete ništa da vidite. Sve se radi dodirom i osećajem.

Akcija spasavanja u Laosu

Dodatni izazov predstavlja sumporovodonik, gas koji nastaje iz izmeta slepih miševa i koji je izazvao nesvesticu kod nekih spasilaca. Lokacija je toliko udaljena da su timovi morali kilometrima da pešače kroz gustu džunglu samo da bi stigli do ulaza u pećinu.

Spasioci su oprezno optimistični i smatraju da je najbolja strategija isušivanje pećine kako bi petorica muškaraca mogla da ispužu napolje, što je znatno bezbednije od ronjenja.

- Nivo vode unutar pećine značajno je opao nakon neprekidnog ispumpavanja i sada je blizu potpunog isušivanja - rekao je Bunkam Luanglat, predsednik laoškog volonterskog udruženja, prenosi Yahoo News.