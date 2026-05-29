Rumunski predsednik Nikušor Dan objavio je da će njegova administracija proterati ruskog konzula u jugoistočnom gradu Konstanci i zatvoriti konzulat, javlja Rojters.

Prema novinskoj agenciji AFP, ruski konzul je proglašen "personom non grata", prenosi BBC.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je saopštio da je ruski predsednik Vladimir Putin "upoznat" s incidentom sa dronom koji je noćas pogodio stambenu zgradu u rumunskom gradu Galaci, pri čemu su dve osobe ranjene.

To su objavili ruski državni mediji, a Tas takođe izveštava da će rusko Ministarstvo spoljnih poslova "uskoro odgovoriti" na odluku Rumunije da proglasi ruskog konzula "personom non grata" kao odgovor na pad besipilotne letelice.

Prethodno je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u saopštenju na društvenim mrežama poručio da je Ukrajina "spremna da podrži Rumuniju na bilo koji način koji je potreban u ovim okolnostima".

Zelenski je ocenio da treba pojačati pritisak na Rusiju kako bi se osiguralo da se rat "ne odugovlači ili proširuje".

On je poželeo "brz oporavak" ranjenima i dodao da njegova zemlja računa na uvođenje novih sankcija EU protiv Moskve koje će biti snažne i da će "Rusija osetiti da njeni vazdušni udari donose značajne gubitke za samu Rusiju".

Prethodno je Rumunija pozvala na razgovor ruskog ambasadora i poručila mu da je bezbednost zemlje "apsolutni prioritet" Bukurešta.

Šefica diplomatije Oana Coju izjavila je da je Ministarstvo odbrane Rumunije potvrdilo da je dron, koji se zabio u stambenu zgradu u gradu Galaci, "ruskog porekla".

Ruski dron pogodio je noćas stambenu zgradu u Galaciju tokom vazdušnog udara koji je bio usmeren na Ukrajinu.