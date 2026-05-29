PREDSEDNIK RUMUNIJE: "Moskva je u potpunosti odgovorna za pad drona!" Preti VELIKA ESKALACIJA?! Nikušor Dan iskritikovao i rumunske proruske političare! (VIDEO)
Rumunski predsednik, Nikušor Dan osudio je "neodgovoran" stav pojedinih rumunskih političkih figura, rekavši da pokušavaju da "opravdaju Rusiju za ovaj incident". On je naveo da je Moskva u potpunosti odgovorna za noćašnji pad drona u Galaciju.
On je takođe istakao potpisivanje SAFE sporazuma, zajedničkog mehanizma odbrane i sporazuma koje Rumunija ima sa Ukrajinom i SAD.
SAFE (Security Action for Europe) je finansijski instrument Evropske unije osmišljen da pruži finansijsku podršku državama članicama EU kako bi ojačale svoje odbrambene kapacitete.
U okviru SAFE programa, Rumunijamože da dobije zajam vredan 16,8 milijardi evra. To je jedna od najvećih dodela među svim članicama EU, odmah iza Poljske, kojoj je namenjeno 43,7 milijardi evra.
Ruski dron pogodio stambenu zgradu u gradu Galaci u Rumuniji Foto: Pritnscreen/X, Printscreen/X
