Rumunski predsednik, Nikušor Dan osudio je "neodgovoran" stav pojedinih rumunskih političkih figura, rekavši da pokušavaju da "opravdaju Rusiju za ovaj incident". On je naveo da je Moskva u potpunosti odgovorna za noćašnji pad drona u Galaciju.

On je takođe istakao potpisivanje SAFE sporazuma, zajedničkog mehanizma odbrane i sporazuma koje Rumunija ima sa Ukrajinom i SAD.

SAFE (Security Action for Europe) je finansijski instrument Evropske unije osmišljen da pruži finansijsku podršku državama članicama EU kako bi ojačale svoje odbrambene kapacitete.

U okviru SAFE programa, Rumunijamože da dobije zajam vredan 16,8 milijardi evra. To je jedna od najvećih dodela među svim članicama EU, odmah iza Poljske, kojoj je namenjeno 43,7 milijardi evra.