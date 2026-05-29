Bivši ruski predsednik Dmitrij Medvedev govorio je o tragediji u gradu Galaci, u kojoj su dve osobe iz Rumunije povređene nakon što je dron udario u stambenu zgradu. Lider iz Moskve zapretio je da će se ovakvi incidenti ponavljati jer evropske države podržavaju Ukrajinu.

- Treba da utvrdimo čiji je dron pao na kuću u Rumuniji, ali bi zemljama EU bilo bolje da se žale na ovu temu. Evropske države su direktni učesnici rata protiv Rusije i to niko ne osporava… Zato neka se pripreme: ovo će nastaviti da se dešava. Ovo je rat! A građani država EU, kao i stanovnici zemalja koje su u ratu, neće moći mirno da spavaju. Posebno u mestima gde se nalaze fabrike dronova za potrebe banderovskih formacija - napisao je Medvedev.

Podsećamo, ruski dron srušio se u petak ujutru na stambenu zgradu u Galačiju, nakon čega je usledila eksplozija i požar u stanu na desetom spratu zgrade.

Dve osobe su lakše povređene i prevezene u bolnicu, dok je na desetine stanara evakuisano.

Reakcija rumunskog predsednika

Predsednik Rumunije Nikušor Dan sazvao je Savet za nacionalnu bezbednost kako bi se razgovaralo o posledicama "najtežeg incidenta koji je pogodio teritoriju zemlje" od početka rata u Ukrajini.

On je osudio "neodgovoran" stav pojedinih rumunskih političkih figura, rekavši da pokušavaju da "opravdaju Rusiju za ovaj incident". On je naveo da je Moskva u potpunosti odgovorna za noćašnji pad drona u Galaciju.

On je takođe istakao potpisivanje SAFE sporazuma, zajedničkog mehanizma odbrane i sporazuma koje Rumunija ima sa Ukrajinom i SAD.

SAFE (Security Action for Europe) je finansijski instrument Evropske unije osmišljen da pruži finansijsku podršku državama članicama EU kako bi ojačale svoje odbrambene kapacitete.