Bivši ruski predsednik Dmitrij Medvedev govorio je o tragediji u gradu Galaci, u kojoj su dve osobe iz Rumunije povređene nakon što je dron udario u stambenu zgradu. Lider iz Moskve zapretio je da će se ovakvi incidenti ponavljati jer evropske države podržavaju Ukrajinu.

- Treba da utvrdimo čiji je dron pao na kuću u Rumuniji, ali bi zemljama EU bilo bolje da se žale na ovu temu. Evropske države su direktni učesnici rata protiv Rusije i to niko ne osporava… Zato neka se pripreme: ovo će nastaviti da se dešava. Ovo je rat! A građani država EU, kao i stanovnici zemalja koje su u ratu, neće moći mirno da spavaju. Posebno u mestima gde se nalaze fabrike dronova za potrebe banderovskih formacija - napisao je Medvedev.

Ruski dron pogodio stambenu zgradu u gradu Galaci u Rumuniji

Podsećamo, ruski dron srušio se u petak ujutru na stambenu zgradu u Galačiju, nakon čega je usledila eksplozija i požar u stanu na desetom spratu zgrade.

Dve osobe su lakše povređene i prevezene u bolnicu, dok je na desetine stanara evakuisano.

Reakcija rumunskog predsednika

Predsednik Rumunije Nikušor Dan sazvao je Savet za nacionalnu bezbednost kako bi se razgovaralo o posledicama "najtežeg incidenta koji je pogodio teritoriju zemlje" od početka rata u Ukrajini.

On je osudio "neodgovoran" stav pojedinih rumunskih političkih figura, rekavši da pokušavaju da "opravdaju Rusiju za ovaj incident". On je naveo da je Moskva u potpunosti odgovorna za noćašnji pad drona u Galaciju.

On je takođe istakao potpisivanje SAFE sporazuma, zajedničkog mehanizma odbrane i sporazuma koje Rumunija ima sa Ukrajinom i SAD.

SAFE (Security Action for Europe) je finansijski instrument Evropske unije osmišljen da pruži finansijsku podršku državama članicama EU kako bi ojačale svoje odbrambene kapacitete.

U okviru SAFE programa, Rumunija može da dobije zajam vredan 16,8 milijardi evra. To je jedna od najvećih dodela među svim članicama EU, odmah iza Poljske, kojoj je namenjeno 43,7 milijardi evra.

