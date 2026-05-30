Otac iz pakla, kog je nedavno ostavila žena, uhapšen je, a mališana su sahranili rođaci.

Ožalošćena majka je bila potpuno utučena na grobu svog sina, dok su rođaci pokušavali da je uteše.

Muhamet je živeo sam sa sinom nakon što je ga je njegova supruga napustila i pokrenula brakorazvodnu parnicu.

On je bio zavisnik od droge, a sina je zadavio iz nepoznatih razloga i potom mu odsekao udove.

Nakon što je brutalno ubio sina, Tortuk je pobegao iz zgrade u kojoj je boravio i otišao u očevu kuću u naselju Kesrelik.

Deda je prijavio sumnjivo ponašanje svog sina policijskoj upravi okruga Jajladagi.

Policijske ekipe su otišle u kuću oca Tortuka i pronašle Pojrazovo telo. Nakon što su zatekli užasavajuću scenu, policajci su odmah uhapsili oca u njegovom skrovištu.

Majka, Džansu Tortuk, koja je bila u procesu razvoda od supruga, vratila se u Istanbul nakon što je primila vest o ubistvu svog sina.

Nakon obdukcije, telo trogodišnjeg Pojraza sahranjeno je na groblju u naselju Guldurena u okrugu Antakija.