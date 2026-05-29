"FRKU OKO DRONA KORISTE ZAPADNJACI" Zaharova o incidentu u Rumuniji, najavila brutalan odgovor na proterivanje ruskog konzula: "Neće dugo čekati"
Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova kaže da "frku oko drona u Rumuniji" koriste „zapadnjaci“ da bi skrenuli pažnju sa rata u Ukrajini, u komentarima koje je prenela državna novinska agencija TASS.
Ministarstvo kaže da odgovor Rusije na proterivanje rumunskog konzula u jugoistočnom gradu Konstanci "neće dugo čekati".
Zaharova se oglasila o tragediji u gradu Galaci, u kojoj su dve osobe iz Rumunije povređene nakon što je ruski dron udario u stambenu zgradu.
Udar drona na stambenu zgradu
U noći između četvrtka i petka, tokom masovnog napada ruskih bespilotnih letelica na civilnu i lučku infrastrukturu u Ukrajini, došlo je do ozbiljnog incidenta na teritoriji Rumunije.
Jedan od dronova narušio je rumunski vazdušni prostor i srušio se na stambenu zgradu u gradu Galaci, koji se nalazi na svega 10 kilometara od tromeđe Moldavije, Rumunije i Ukrajine.
Pad letelice izazvao je snažnu eksploziju i požar u stanu na desetom spratu. Prema izveštajima lokalnih vlasti i pisanju portala Viata Libera, dve osobe su povređene, dok je 70 stanara hitno evakuisano iz teško oštećene zgrade.
Reakcija vojske i sistem za uzbunjivanje
Ministarstvo nacionalne odbrane Rumunije (MApN) potvrdilo je incident i saopštilo da su vojni radari pratili letelicu sve do njenog pada u južnom delu grada.
Odmah po detekciji pretnje, podignuta su dva borbena aviona F-16 i jedan vojni helikopter sa odobrenjem za dejstvovanje.
Stanovnicima okruga Gacati, Braila i Tulča upućena su hitna upozorenja preko državnog sistema RO-Alert.
Na pitanje javnosti zašto dron nije oboren pre nego što je stigao do naseljenog mesta, portparol Ministarstva odbrane Rumunije objasnio je da su pravila angažovanja izuzetno stroga:
- Vojna intervencija je ograničena protokolima koji su dizajnirani tako da se izbegnu dodatni rizici po civilno stanovništvo. Presretanje letelice iznad samog grada moglo je izazvati još katastrofalnije posledice - rekao je portparol Kristijan Popovići.
(Kurir.rs/BBC)