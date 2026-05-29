Slušaj vest

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova kaže da "frku oko drona u Rumuniji" koriste „zapadnjaci“ da bi skrenuli pažnju sa rata u Ukrajini, u komentarima koje je prenela državna novinska agencija TASS.

Ministarstvo kaže da odgovor Rusije na proterivanje rumunskog konzula u jugoistočnom gradu Konstanci "neće dugo čekati".

1/15 Vidi galeriju Marija Zaharova Foto: EPA Maxim Shipenkov, EPA Yuri Kochetkov, EPA Anatoly Maltsev

Zaharova se oglasila o tragediji u gradu Galaci, u kojoj su dve osobe iz Rumunije povređene nakon što je ruski dron udario u stambenu zgradu.

1/4 Vidi galeriju Ruski dron pogodio stambenu zgradu u gradu Galaci u Rumuniji Foto: Pritnscreen/X, Printscreen/X

Udar drona na stambenu zgradu

U noći između četvrtka i petka, tokom masovnog napada ruskih bespilotnih letelica na civilnu i lučku infrastrukturu u Ukrajini, došlo je do ozbiljnog incidenta na teritoriji Rumunije.

Jedan od dronova narušio je rumunski vazdušni prostor i srušio se na stambenu zgradu u gradu Galaci, koji se nalazi na svega 10 kilometara od tromeđe Moldavije, Rumunije i Ukrajine.

Pad letelice izazvao je snažnu eksploziju i požar u stanu na desetom spratu. Prema izveštajima lokalnih vlasti i pisanju portala Viata Libera, dve osobe su povređene, dok je 70 stanara hitno evakuisano iz teško oštećene zgrade.

Reakcija vojske i sistem za uzbunjivanje

Ministarstvo nacionalne odbrane Rumunije (MApN) potvrdilo je incident i saopštilo da su vojni radari pratili letelicu sve do njenog pada u južnom delu grada.

Odmah po detekciji pretnje, podignuta su dva borbena aviona F-16 i jedan vojni helikopter sa odobrenjem za dejstvovanje.

Stanovnicima okruga Gacati, Braila i Tulča upućena su hitna upozorenja preko državnog sistema RO-Alert.

Na pitanje javnosti zašto dron nije oboren pre nego što je stigao do naseljenog mesta, portparol Ministarstva odbrane Rumunije objasnio je da su pravila angažovanja izuzetno stroga: