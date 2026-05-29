Slušaj vest

Slovački premijer Robert Fico izrazio je solidarnost svoje zemlje sa Rumunijom. On je takođe pozvao na uzdržanost onih koji daju oštre izjave nakon što je ruski dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji.

Juče se Fico hvalio da je jedini lider EU koji je u direktnom kontaktu i sa Volodimirom Zelenskim i sa Vladimirom Putinom. On je više puta govorio protiv rata u Ukrajini, ali je istovremeno pozivao na dijalog sa Rusijom.

Robert Fico i Vladimir Putin u Kremlju Foto: AP Artyom Geodakyan, AP Gavriil Grigorov

- Sukob u Ukrajini smatramo očiglednim kršenjem međunarodnog prava. To smo ponovili mnogo puta. U tom smislu, još je važnije komunicirati sa ruskom stranom, kao što to činimo i sa ukrajinskom stranom - rekao je Fico.

Ranije ove nedelje čak je otvorio obnovljeno groblje posvećeno sovjetskim vojnicima, ispunjavajući obećanje koje je ovog meseca dao Putinu.

Premijer Slovačke Robert Fico i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski Foto: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Zuma Press / Profimedia, Ukraine Presidents Office / Alamy / Profimedia

Fico se smatra najbližim Putinovim saveznikom u Evropskoj uniji i NATO-u nakon što je Viktor Orban izgubio vlast na nedavnim izborima u Mađarskoj.

(Kurir.rs/Sky News/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlaneta"NEKA SE PRIPREME, OVO ĆE SE NASTAVITI" Jezivo upozorenje iz Rusije nakon pada drona u Rumuniji: "Građani država EU neće moći mirno da spavaju!"
dmitrij-medvedev.jpg
PlanetaPREDSEDNIK RUMUNIJE: "Moskva je u potpunosti odgovorna za pad drona!" Preti VELIKA ESKALACIJA?! Nikušor Dan iskritikovao i rumunske proruske političare! (VIDEO)
Nikušor Dan
PlanetaOTKRIVENO KOJI JE DRON POGODIO ZGRADU U RUMUNIJI: Radi se o relativno jeftinoj, sporoj i bučnoj bespilotnoj letelici (VIDEO)
2026-05-29 07_27_58-Ruski dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji _ Kurir — Mozilla Firefox.png
PlanetaRUMUNIJA ZOVE RUSKOG AMBASADORA NA RAPORT, OGLASILA SE VOJSKA NATO ZEMLJE! Udar drona u stambenu zgradu će "imati posledice", ZASEDA SAVET ODBRANE u Bukureštu
rumunija AP .jpg