OGLASIO SE FICO POSLE PADA RUSKOG DRONA NA ZGRADU U RUMUNIJI: Putinov saveznik iz Slovačke rekao šta misli o NAJNOVIJOJ ESKALACIJI na granicama NATO-a!
Slovački premijer Robert Fico izrazio je solidarnost svoje zemlje sa Rumunijom. On je takođe pozvao na uzdržanost onih koji daju oštre izjave nakon što je ruski dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji.
Juče se Fico hvalio da je jedini lider EU koji je u direktnom kontaktu i sa Volodimirom Zelenskim i sa Vladimirom Putinom. On je više puta govorio protiv rata u Ukrajini, ali je istovremeno pozivao na dijalog sa Rusijom.
- Sukob u Ukrajini smatramo očiglednim kršenjem međunarodnog prava. To smo ponovili mnogo puta. U tom smislu, još je važnije komunicirati sa ruskom stranom, kao što to činimo i sa ukrajinskom stranom - rekao je Fico.
Ranije ove nedelje čak je otvorio obnovljeno groblje posvećeno sovjetskim vojnicima, ispunjavajući obećanje koje je ovog meseca dao Putinu.
Fico se smatra najbližim Putinovim saveznikom u Evropskoj uniji i NATO-u nakon što je Viktor Orban izgubio vlast na nedavnim izborima u Mađarskoj.