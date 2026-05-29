Slovački premijer Robert Fico izrazio je solidarnost svoje zemlje sa Rumunijom. On je takođe pozvao na uzdržanost onih koji daju oštre izjave nakon što je ruski dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji.

Juče se Fico hvalio da je jedini lider EU koji je u direktnom kontaktu i sa Volodimirom Zelenskim i sa Vladimirom Putinom. On je više puta govorio protiv rata u Ukrajini, ali je istovremeno pozivao na dijalog sa Rusijom.

Robert Fico i Vladimir Putin u Kremlju

- Sukob u Ukrajini smatramo očiglednim kršenjem međunarodnog prava. To smo ponovili mnogo puta. U tom smislu, još je važnije komunicirati sa ruskom stranom, kao što to činimo i sa ukrajinskom stranom - rekao je Fico.

Ranije ove nedelje čak je otvorio obnovljeno groblje posvećeno sovjetskim vojnicima, ispunjavajući obećanje koje je ovog meseca dao Putinu.

Premijer Slovačke Robert Fico i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski