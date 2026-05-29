On se poziva na nove obaveštajne izveštaje koje je podelio sa saveznicima.

Govoreći nakon razgovora sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom, Zelenski je rekao da ukrajinske obaveštajne službe veruju da Moskva planira "novi masovni napad na ukrajinske gradove i zajednice".

Upozorenje dolazi samo nekoliko dana nakon što je Rusija pokrenula jedan od najvećih vazdušnih napada u ratu 24. maja, ciljajući Kijev i okolna područja sa 90 raketa i 600 bespilotnih letelica, prema rečima ukrajinskih zvaničnika.

Volodimir Zelenski Foto: Peter Dejong/AP

- Rusija nastavlja da se oslanja na rakete i produženi rat, a ne na diplomatiju - rekao je Volodimir Zelenski nakon odvojenog sastanka sa ministrom spoljnih poslova Andrijem Sibihom. Pozvao je partnere da ubrzaju obećane isporuke protivvazdušne odbrane, posebno antibalističkih sistema, i povećaju pritisak sankcija na Moskvu.

Zelenski je rekao da ukrajinski saveznici moraju da shvate da kašnjenja u sprovođenju sporazuma o protivvazdušnoj odbrani mogu učiniti gradove ranjivim na dalje napade.

Andrij Kovalenko, šef ukrajinskog Centra za suzbijanje dezinformacija, takođe je pozvao Ukrajince da pažljivo prate upozorenja o vazdušnim napadima "u narednim danima".

Napad 24. maja postao je jedan od najrazornijih napada na Kijev od početka rata. Ukrajinske vlasti su saopštile da je oštećeno oko 300 objekata, uključujući stambene zgrade, tržne centre, muzeje, škole i metro stanicu Lukjanivska.

Vidi galeriju Ruski napad balističkim raketama "Orešnik" i dronovima na Kijev i njegovu okolinu

Tri osobe su poginule, a oko 90 je povređeno.

Rusija je takođe koristila svoju novu balističku raketu srednjeg dometa, "Orešnik", tokom napada. Analitičari Instituta za proučavanje rata rekli su da je Moskva možda lansirala dve takve rakete, od kojih je jedna verovatno neispravna i pala je u Donjeckoj oblasti.

Nakon ovog napada, 25. maja, rusko Ministarstvo spoljnih poslova objavilo je da počinju "sistematske" napade na ukrajinske vojno-industrijske objekte u Kijevu i takozvane "centre za donošenje odluka".

Kao odgovor, ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha odbacio je upozorenja kao "bestidnu ucenu", rekavši da takva retorika neće zastrašiti zapadne diplomate koji posluju u Kijevu.