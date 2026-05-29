Britanski ministar odbrane Džon Hili upozorio je da se "nesmotrene i nezakonite akcije" Rusije u Ukrajini šire van granica ovih zemalja, reagujući na noćašnji udar drona u stambenu zgradu u rumunskom gradu Galaci.

On je ponovio da Velika Britanija čvrsto stoji uz Rumuniju, pre nego što je pružio više detalja o odgovoru.

- Borbeni avioni RAF su već raspoređeni u Rumuniji da podrže NATO - dodao je Hili.

Hili je takođe rekao da će Velika Britanija sarađivati sa Markom Ruteom, generalnim sekretarom Alijanse, kako bi pomogla u jačanju tog prisustva ako to bude potrebno.

Džon Hili, britanski ministar odbrane

Britanski premijer Kir Starmer pridružio se globalnoj osudi Moskve nakon što je ruski dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji.

On je kazao je da je to bilo "ozbiljno kršenje" vazdušnog prostora NATO.

- Rusija je više puta pokazala da nema poštovanja prema civilnim životima, prema međunarodnom pravu ili prema suverenitetu svojih suseda. To se ne sme dozvoliti. Stojimo rame uz rame s Ukrajinom, sa Rumunijom i sa svim našim saveznicima u NATO, suočeni sa kontinuiranom ruskom agresijom - poručio je Starmer.

Britanski premijer Kir Starmer i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u Kijevu

Rumunski predsednik Nikušor Dan objavio je da će njegova administracija proterati ruskog konzula u jugoistočnom gradu Konstanci i zatvoriti konzulat, javlja Rojters.

Prethodno je Rumunija pozvala na razgovor ruskog ambasadora i poručila mu da je bezbednost zemlje "apsolutni prioritet" Bukurešta.

Ruski dron pogodio stambenu zgradu u gradu Galaci u Rumuniji

Šefica diplomatije Oana Coju izjavila je da je Ministarstvo odbrane Rumunije potvrdilo da je dron, koji se zabio u stambenu zgradu u gradu Galaci, "ruskog porekla".

Ruski dron pogodio je noćas stambenu zgradu u Galaciju tokom vazdušnog udara koji je bio usmeren na Ukrajinu.