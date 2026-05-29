Slušaj vest

Mesina Denaro je uhapšen 2023. godine nakon što je proveo 30 godina u bekstvu zbog svoje uloge u ratu sicilijanske mafije Koza Nostra protiv države između 1980-ih i 1990-ih, što je uključivalo i ubistvo glavnog tužioca Đovanija Falkonea.

Poznatiji kao "U Siccu" ("Mršavi") i "Dijabolik", Mesina Denaro je umro od raka nekoliko meseci nakon hapšenja, ostavljajući tužiocima zadatak da pronađu novac njegovog kriminalnog carstva i one koji su mu pomogli da izbegne pravdu.

Policija je saopštila da je operacija okončala složenu istragu koja je pratila ogroman fond imovine generisane reinvestiranjem prihoda od trgovine drogom, akumuliranog od 1980-ih u više evropskih i vanevropskih zemalja.

1/6 Vidi galeriju ODLAZAK DIJABOLIKA, UMRO POSLEDNJI KUM KOZA NOSTRE: Mateo Mesina Denaro 30 godina bežao, bio neuhvatljiv, pa skončao u bolnici Foto: Printscreen YouTube/CNN

- Verujemo da smo identifikovali značajan deo investicija koje je izvršila mafija, uključujući i investicije u inostranstvu - rekao je glavni tužilac Palerma Mauricio de Lucija.

Sin mafijaškog bosa, Mesina Denaro, došao je iz sicilijanskog grada Kastelvetrano, blizu Trapanija, i predvodio je lokalni klan.

Usko povezan sa moćnim šefom Salvatoreom "Totom" Rinom, igrao je ulogu u bombaškim napadima u Firenci, Rimu i Milanu u kojima je 1993. godine poginulo 10 ljudi i veruje se da je odgovoran za brojna ubistva 1990-ih.

Tri osobe su uhapšene u istrazi, koja je obuhvatala lokacije uključujući Švajcarsku, Luksemburg i Kajmanska ostrva, ali je bila usredsređena na Andoru, malu kneževinu u Pirinejima.

Policija je saopštila da su pratili sredstva do žene iz Kampobelo di Mazara, sicilijanskog grada gde je Mesina Denaro imao svoje poslednje skrovište, koja je bila udata za čoveka sa istorijom krivičnih dela vezanih za drogu.

Foto: EPA/Carabinieri Handout

- Na osnovu ovih nalaza, istražitelji su posumnjali da su sredstva u Andori povezana sa trgovinom drogom - navodi se u saopštenju.

Tužioci su identifikovali osam kompanija povezanih sa mrežom za pranje novca - pet u Španiji, dve na Gibraltaru i jednu na Kajmanskim ostrvima. Grupa je posedovala "veoma značajan" udeo u libanskoj banci, kao i zlato i luksuzne nekretnine.

Đovani Meliljo, italijanski nacionalni tužilac za borbu protiv mafije, rekao je da je ključno ciljati bogatstvo mafije.

- To znači nastavak procesa demontaže potrebnog da bi se sprečila pojava struktura koje su ponovo sposobne da projektuju, na globalnom nivou, punu zastrašujuću moć i ekonomski uticaj Koza Nostre.