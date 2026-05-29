Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adanom Gebrejesus je stigao u Kinšasu, kako bi podržao napore za suzbijanje epidemije retkog soja ebola virusa protiv kojeg se medicinsko osoblje u toj zemlji bori uz nedostatak opreme, nepoverljivo stanovništvo i građanski rat.

"Dolaskom ovde hoću da pokažem da niste sami", rekao je Gebrejesus i istakao da zaraza "može biti zaustavljena".

Rekao je da se radi o "vrlo kompleksnoj epidemiji" i da suzbijanje zaraze komplikuje to što je veliki broj ljudi raseljen zbog oružanog sukoba u delu Konga i nesigurnosti snabdevanja hranom.

Posebno je teško suzbiti epidemiju jer se verovatno bolest širila nedeljama pre nego što je otkrivena sredinom maja.

Međunarodna federacija Crvenog krsta i Crvenog polumeseca saopštila je da su tri njihova volontera umrla, a veruje se da su se zarazili ebolom još 27. marta, više od mesec dana pre no što je Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti objavio prvi smrtni sučaj za koji se sumnjalo da je ebola.

Zaraza se širi, mada su mere protiv nje organizovanije i stiže više opreme.

Tedros Adanom Gebrejesus, generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO), u Kinšasi, prestonici Demokratske Republike Kongo Foto: Samy Ntumba Shambuyi/AP

Medicinska pomoć koju je donirala Evropska unija u četvrtak je stigla u provinciju Ituri, u srcu epidemije ebole u DR Kongu, a planirano je još isporuka tokom narednih dana. SAD su najavile 80 miliona dolara dodatne pomoći - ukupno 112 miliona dolara ovećanih do sada.

Izveštač AP u Buniji, glavnom gradu te provincije, rekao je da se može videti poboljšanje u organizovanom odgovoru na bolest u bolnicama, mada, kako kaže, pacijenti stižu stalno.

Za sada nema odobrene vakcine za ovaj soj ebola virusa Bundibugjo, i nema lekova za tu infekciju.

Bolest na početku izgleda kao bilo koja druga infektivna bolest, s vrtoglavicom, glavoboljom, povišenom temperturom, povraćanjem i prolivom.

Zdravstveni radnici su u opasnosti zbog protivljenja stanovnika strogim medicinskim protokolima ua zbrinjavanje tela umrlih, koji su u suprotnosti da lokalnim obredima za sahranjivanje.

Meštani su najmanje triput napadali zdravstvene centre.

Pored toga provincija Ituri na severoistoku Konga blizu granice sa Ugandom je pod napadima Saveznih demokratskih snaga, pobunjeničke grupe povezane sa Islamskom državom, i koalicije etničkih milicija.

Bolest je prijavljena i u kongoanskim provincijama Severni Kivu i Južni Kivu, južno od Iturija gde pobunjenička grupa M23 koju podržava Ruanda kontroliše mnoge gradove uključujući Gomu i Bukavu. Pobunjenici su prijavili dva slučaja zaraze.

Tedros je rekao juče da je protiv toga da zemlje uvedu zabrane putovanja posle odluke Ugande da zatvori granicu sa Kongom.

SAD su prošle nedelje objavile privremenu zabranu dolaska ljudi koji nemaju američki pasoš a koji su posetili Kongo, Ugandu ili Južni Sudan u poslednjih 21 dan.

SAD su u sredu saopštile da planiraju da pošalju Amerikance koji su izloženi eboli u novu ustanovu u Keniju umesto da ih leče u SAD.