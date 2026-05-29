SIGNAL DA GA JE UNIJA PRIHVATILA

Evropska unija (EU) će osloboditi 16,4 milijarde evra sredstava za Mađarsku, objavili su zvaničnici danas, nakon što je novi mađarski premijer Peter Mađar sproveo brze reforme kako bi zaustavio demokratsko nazadovanje do kojeg je došlo za vreme njegovog prethodnika Viktora Orbana.

Oslobađanje sredstava je signal da Brisel prihvata novu vladu u Budimpešti posle 16-godišnje vladavine Orbana, saveznika Rusije koji je antagonizovao EU.

Mađarski premijer Peter Mađar se u Briselu sastao s Ursulom fon der Lajen, predsednicom Evropske komisije

Sporazum, o kojem je javnost danas obavestila predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, postignut je posle višenedeljnih pregovora Mađarove vlade i EU o oslobađanju sredstava, preko potrebnih mađarskoj ekonomiji koja je u padu.

Mađar je sporazum nazvao "istorijskim postignućem" za mađarsku naciju, navodeći da je njegova vlada "veoma zahvalna" i spremna da nastavi saradnju s EU "u interesu mađarskog naroda i svih evropskih građana".