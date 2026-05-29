Ono što je mnogima izgledalo kao suvenir s letovanja, za jednu 69-godišnju Francuskinju pretvorilo se u ozbiljan pravni problem.

Turistkinja je na trajektnoj luci Porto Tores na Sardiniji zaustavljena tokom rutinske kontrole, a u njenom automobilu pronađeno je oko 40 kilograma peska, školjki i kamenja prikupljenih s tamošnjih plaža. Trajekt je trebalo da isplovi prema francuskom Tulonu.

Italijanske vlasti su materijal odmah zaplenile, a turistkinji sada preti novčana kazna između 500 i 3.000 evra. Prikupljeni pesak i kamenje biće vraćeni na plažu odakle su i uzeti.

Italija je sakupljanje peska, šljunka i školjki s plaža zabranila još 2017. godine, a nadležni ne skrivaju razlog.

- Krađa peska s plaže može da izgleda bezazleno, ali je pogubna za krhki obalni ekosistem ostrva - naveli su oni.

Tokom letnje sezone kontrole na najpopularnijim plažama biće dodatno pojačane.

Italija nije jedina

Italija nije jedina zemlja s ovakvim pravilima. U Turskoj se pesak, kamenje i školjke smatraju nacionalnim kulturnim blagom, a njihov izvoz strogo je zabranjen, uz visoke novčane ili čak zatvorske kazne. Unutar Evropske unije važe posebni propisi o zaštiti nacionalnog kulturnog i prirodnog dobra, koje svaka zemlja članica definiše i štiti prema sopstvenim propisima.

Što se tiče zakona u regionu, Hrvatska je među strožim zemljama, posebno u zaštićenim područjima poput nacionalnih parkova Kornati i Mljet, kao i Parka prirode Telašćica, gde je zakonom eksplicitno zabranjeno uklanjanje bilo kakvog prirodnog materijala - kamenja, peska, školjki, morskih organizama pa čak i biljaka poput posidonije. Posebnu pažnju treba obratiti na perisku, strogo zaštićenu vrstu u Jadranu čije je iznošenje zabranjeno čak i ako je uginula.

Crna Gora ima slična pravila, ali u praksi se ređe provode van zaštićenih zona kao što su Nacionalni park Skadarsko jezero i Morsko dobro Crne Gore.

Sve što stane u dlan - može

Praktično pravilo koje važi za ceo Mediteran i Jadran ostaje isto: sitni suvenir koji stane u dlan uglavnom neće privući pažnju, ali vreće kamenja, peska ili većih školjki, posebno u zaštićenim područjima, mogu završiti konfiskacijom i visokom kaznom. Pre nego što posegnete za "uspomenom" s plaže, treba se podsetiti da te iste plaže žele i generacije koje dolaze, piše "Oslobođenje".

Bosna i Hercegovina, koja ima tek mali izlaz na more u okolici Neuma, nema tako razrađene i strogo provođene propise za turiste, ali opšti zakoni o zaštiti prirode na nivou entiteta i kantona zabranjuju uzimanje zaštićenih prirodnih vrednosti i nanošenje štete zaštićenim lokalitetima.