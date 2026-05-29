Ko je Pal Laič? To je pitanje koje zbunjuje posmatrače Kremlja nakon što se visoki ruski zvaničnik navodno obratio ruskom predsedniku Vladimiru Putinu tim neobičnim imenom tokom sastanka u Moskvi.

- Pal Laič, hvala vam puno. Pripremio sam prezentaciju - izgleda da ruski zamenik premijera Dmitrij Patrušev govori ruskom vladaru u videu koji je objavio Kremlj.

Takvo ime, prema britanskom Tajmsu, ne postoji u ruskom jeziku, ali su neki korisnici društvenih mreža sugerisali, delimično u šali, da je to ime skraćenica za Pavla Nikolajeviča, navodni identitet jednog od Putinovih navodnih dvojnika.

Kremlj ispravlja izjavu

Kremlj je ispravio Patruševovu izjavu u "Vladimir Vladimirovič" u njenoj zvaničnoj transkripciji, koristeći Putinovo ispravno ime i srednje ime.

Godinama kruže nepotvrđene glasine da Putin koristi dvojnike radi sopstvene bezbednosti ili da bi smanjio obim posla. Ruski lider je pre šest godina rekao da je početkom 2000-ih postojao plan da se koriste dvojnici, ali da ga je odbacio.

Ali 2022. godine, Kiril Budanov, tadašnji šef ukrajinske vojne obaveštajne službe (VOS), a sada šef kancelarije ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, tvrdio je da Putin redovno koristi dvojnike. Kao dokaz je naveo razlike u Putinovoj visini i obliku njegovih ušiju – ili ljude koji se predstavljaju kao on – tokom godina.

- Postoje najmanje tri osobe [dvojnici] koje se povremeno pojavljuju - rekao je Budanov, a slične tvrdnje iznosili su i drugi ukrajinski zvaničnici i mediji.

Neki su tvrdili, opet bez dokaza, da je pravi Putin mrtav i da njegov uži krug vodi zemlju koristeći dvojnike. Međutim, softver za prepoznavanje lica koji je 2024. godine koristila nezavisna ruska medijska kuća Meduza nije otkrio nikakve značajne razlike između fotografija Putinovih "dvojnika".

Prema analizi, verovatnoća da je u pitanju ista osoba bila je između 99,6 i 99,9 procenata. Neki sugerišu da bi male razlike u Putinovom izgledu tokom godina mogle biti rezultat botoksa ili kozmetičke hirurgije.

Ali ovog puta, čak je i Komersant, ruski poslovni dnevnik, priznao da je zbunjen Patruševljevim komentarom. "Čini se da niko ne može da objasni šta je to bilo. Možda je bio pod stresom. Možda je hteo nešto da kaže, ali se zaustavio", komentariše list.

Sin moćnog Nikolaja Patruševa

Dmitrij Patrušev, sin Nikolaja Patruševa, moćnog Putinovog pomoćnika i bivšeg šefa obaveštajne agencije FSB, nije jedini zvaničnik Kremlja koji Putina naziva drugim imenom.

Godine 2023, patrijarh Kiril, poglavar Ruske pravoslavne crkve, obratio se Putinu sa "Vladimire Vasiljeviču". Razlog za grešku nije bio jasan. "Da li on zna nešto što mi ne znamo?", pitao se tada jedan korisnik društvenih mreža.

Kiril, glasni pristalica ruske agresije u Ukrajini, takođe je bio meta teorija zavere o svom identitetu.

Korisnici interneta tvrdili su, bez dokaza, da je on zapravo Vjačeslav "Mali Japanac" Ivankov, ozloglašeni ruski kriminalni bos koji je umro 2009. godine - iste godine kada je Kiril postao patrijarh.