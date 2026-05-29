U Keniji je privedeno osam učenica osumnjičenih da su podmetnule požar u spavaonici svog srendjoškolskog internata u kojem je u četvrtak poginulo 16 srednjoškolki i povređeno 79, saopštile su danas vlasti.

Njihov motiv još nije poznat.

"Istražitelji su obavili opsežne razgovore sa đacima, nastavnicima i drugima, dok forenzički timovi sprovode detaljan pregled dostupnih snimaka sa nadzornih kamera "Akademije Utumiši za devojčice" u gradiću Gilgilu, ; koju u centralnoj Keniji sponzoriše policija, saopštila je Direkcija za krivične istrage.

Ministar prosvete Džulijus Ogamba je danas rekao da je raspušten Upravni odbor škole i da će direktor biti disciplinski kažnjen zbog nepoštovanja propisa o bezbednosti.

"U spavaonici je bilo previše dece - 135 kreveta na sprat, a vrata su bila zaključana, suprotno propisanim bezbednosnim zahtevima", rekao je on.

Požari u školama u Istočnoj Africi su česti, učionice i internati prepuni, a obično nema opreme za gašenje požara. Ponekad pripisuju električnim kvarovima, ali ih ponekad izazivaju i učenici koji pale škole u znak protesta zbog disciplinskih mera koje im se izriču.

