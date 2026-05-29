Predsednik Rumunije Nikušor Dan posetio je zgradu u Galacu koju je pogodio ruski dron i izjavio da je bio u Nacionalnoj policiji i kriminalističkoj istrazi, gde je video posledice eksplozije i način na koji se ispituju uzorci supstance kako bi se utvrdila vrsta eksploziva.

Prema njegovim rečima, stručnjaci procenjuju da je dron težio najmanje 30 kilograma i da je sadržao klasični eksploziv. Dan je rekao da je veoma teško uništiti ovakve dronove postojećom opremom i naglasio da se sa istim problemom suočavaju i druge evropske zemlje.

- Svi smo u istoj situaciji, govorim o evropskim zemljama, jer je ovo rat koji je razvio tehnologiju koja nije postojala pre ovog rata. Svi pokušavaju da se što brže prilagode - izjavio je predsednik, dodajući da Rumunija trenutno ima četiri projekta koja pokušavaju da reše ovaj problem.

Stambena zgrada u Rumuniji koju je pogodio ruski dron

Govoreći o odgovoru Rumunije Rusiji, Dan je rekao da su proterivanje konzula i zatvaranje konzulata "poruka u diplomatskoj hijerarhiji", koja je proporcionalna incidentu i "nedostatku poštovanja prema zemlji koja nije deo ovog rata".

Predsednik Rumunije je naveo da je oštećen uglavnom jedan stan i da ostali stanari mogu da ulaze u svoje domove, iako trenutno nema gasa i struje. Dodao je da će za sanaciju biti potreban projekat i nekoliko nedelja rada.

Dan je rekao i da je razgovarao sa dvojicom povređenih, koje je ohrabrio, navodeći da imaju lakše opekotine nastale nakon eksplozije.