OVAKO IZGLEDA STAN U ZGRADI POGOĐENOJ RUSKIM DRONOM! Rumunski predsednik na mestu udara zatekao HOROR, otkrio stepen povreda povređenih stanara (FOTO)
Predsednik Rumunije Nikušor Dan posetio je zgradu u Galacu koju je pogodio ruski dron i izjavio da je bio u Nacionalnoj policiji i kriminalističkoj istrazi, gde je video posledice eksplozije i način na koji se ispituju uzorci supstance kako bi se utvrdila vrsta eksploziva.
Prema njegovim rečima, stručnjaci procenjuju da je dron težio najmanje 30 kilograma i da je sadržao klasični eksploziv. Dan je rekao da je veoma teško uništiti ovakve dronove postojećom opremom i naglasio da se sa istim problemom suočavaju i druge evropske zemlje.
- Svi smo u istoj situaciji, govorim o evropskim zemljama, jer je ovo rat koji je razvio tehnologiju koja nije postojala pre ovog rata. Svi pokušavaju da se što brže prilagode - izjavio je predsednik, dodajući da Rumunija trenutno ima četiri projekta koja pokušavaju da reše ovaj problem.
Govoreći o odgovoru Rumunije Rusiji, Dan je rekao da su proterivanje konzula i zatvaranje konzulata "poruka u diplomatskoj hijerarhiji", koja je proporcionalna incidentu i "nedostatku poštovanja prema zemlji koja nije deo ovog rata".
Predsednik Rumunije je naveo da je oštećen uglavnom jedan stan i da ostali stanari mogu da ulaze u svoje domove, iako trenutno nema gasa i struje. Dodao je da će za sanaciju biti potreban projekat i nekoliko nedelja rada.
Dan je rekao i da je razgovarao sa dvojicom povređenih, koje je ohrabrio, navodeći da imaju lakše opekotine nastale nakon eksplozije.
- To su opekotine koje zahtevaju nedelju ili dve lečenja, ali nije ništa ozbiljno rekao je rumuski predsednik.
(Kurir.rs/News.ro)