Gradonačelnik Čikaga Brendon Džonson je danas u Vatikanu tražio pomoć svog zemljaka, poglavara Rimokatoličke crkve, pape Lava XIV, rekavši da je on "moćan globalni saveznik za pitanja socijalne pravde, migracija i reparacija" i da bi njihovi zajednički koreni iz Čikaga i prioriteti mogli pomoći u pojačavanju napora za zaštitu ranjivih zajednica.

- Kao gradonačelnik Čikaga mogu da kažem da su svi naši sugrađani oduševljeni i ponosni na njega - rekao je Džonson za Asošijejted pres posle privatne audijencije kod pape.

Gradonačelnik je rekao da je važno što papa, kao neko iz Čikaga, "može da u svetu govori o pravdi" i brani "najugroženije među nama".

Džonson, progresivni Demokrata koji u prvom mandatu vodi treći po veličini grad SAD, je u Rimu s delegacijom od 50 lokalnih zvaničnika, što je izazvalo veliko interesovanje medija.

On je vodeći kritičar američkog predsednika Donalda Trampa i pohvalio je papu zbog toga što se suprotstavio ratu u Iranu i imigracionoj politici Trampove administracije.

Džonson je rekao da je sastanak istakao značaj usklađenosti političke agende Čikaga i papinog naglaska na socijalnoj pravdi, posebno na posledicama nekadašnjeg ropstva u SAD i tretmanu migranata.

Džonson je rekao da je nedanvp papino zvanično izvinjenje zbog uloge Katoličke crkve u doba ropstva ojačalo pritisak uprave Čikaga na vlast SAD za reparacije, uključujući finansiranje radne grupe koja ispituje trajni uticaj ropstva na Afroamerikance.

Džonson je naglasio da njegova poseta Vatikanu odražava napor da se Čikago pozicionira u okviru šireg međunarodnog napora za ljudska prava, pri čemu papin globalni uticaj daje težinu gradskoj agendi o pravdi, migracijama i reparativnim politikama i potencijalno proširuje tu poruku daleko izvan SAD.

Džonson je rekao da ga je papa Lav XIV direktno pitao o uslovima u Čikagu zbog šire državne represije u SAD protiv doseljenika i njihove deportacije.

Džonson je preneo papi da Čikago pomaže migrantima suočenim sa strahom i neizvesnošću, uključujući brzo reagovanje da bi se osiguralo da porodice imaju pristup školama i osnovnim potrepštinama. Takođe je istakao mere koje je doneo za zaštitu migranata.

Džonson je sastanak nazvao početkom šire saradnje svoje gradske vlasti i Vatikana i istakao pomoć potomcima nekadašnjih robova i zajednici imigranata.