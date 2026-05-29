Ruski predsednik Vladimir Putin osvrnuo se na incident s dronom koji je navodno pao na teritoriju Rumunije, uz kritiku reakcija Evropske unije i ponudu da Rusija sprovede istragu pod određenim uslovima.

Putin tvrdi da Evropska unija automatski upire prst u Rusiju posle svakog takvog incidenta.

"Prva reakcija u EU na bilo koji dron je da ga proglase ruskim, a onda se ispostavi da nije", izjavio je ruski lider.

U vezi sa konkretnim slučajem, naveo je da je Moskva spremna da ispita okolnosti pada letelice ako dobije potrebne informacije.

"Ako dobijemo objektivne podatke o padu drona u Rumuniji, sprovešćemo objektivnu istragu", rekao je Putin.

Stambena zgrada u Rumuniji koju je pogodio ruski dron

Rusija odbacuje optužbe

Pre Putinove izjave oglasila se i portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, koja je odbacila tvrdnje da su ruski dronovi odgovorni za incidente iznad evropske teritorije.

"Sve optužbe koje čujemo, posebno o bespilotnim letelicama negde u zemljama Evropske unije, potpuno su neosnovane, nije predočen nijedan dokaz, materijal ili činjenica", rekla je Zaharova, prenosi ruska novinska agencija RIA.

Njena izjava dolazi nakon što su rumunske vlasti saopštile da je dron koji je tokom noći pogodio stambenu zgradu u Galačiju bio ruskog porekla i da je nosio eksploziv. Bukurešt je incident nazvao ozbiljnim kršenjem suvereniteta i vazdušnog prostora, dok su NATO i brojni evropski zvaničnici izrazili podršku Rumuniji.

Moskva, međutim, nastavlja da odbacuje odgovornost. Dok Putin tvrdi da Evropska unija prebrzo zaključuje da je reč o ruskim letelicama, Zaharova poručuje da za takve optužbe nisu predstavljeni nikakvi dokazi. Ruske vlasti za sada nisu zvanično priznale da je letelica koja je pala u Rumuniji bila ruska.