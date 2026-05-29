Spasioci u Laosu uspešno su evakuisali prvog od petorice lovaca na zlato koji su već više od nedelju dana zarobljeni u poplavljenoj pećini.

U uskoj pećinskoj komori prvobitno je ostalo zarobljeno sedam meštana, od kojih se dvojica i dalje vode kao nestali. Udruženi spasilački timovi iz Laosa i Tajlanda objavili su snimke na kojima se vidi dramatičan i trijumfalan trenutak izvlačenja prvog preživelog na površinu.

Identitet spasenog muškarca još uvek nije saopšten. Na snimku se vidi kako hoda nesigurno i iscrpljeno, oslanjajući se na dvojicu spasilaca, nakon čega je odmah predat medicinskom timu na hitne preglede.

Trenutni status operacije

Spasilačke ekipe sada usmeravaju sve napore na izvlačenje preostale četvorice muškaraca i potragu za dvojicom nestalih. Međutim, akcija je privremeno usporena.

Evakuacija ostale četvorice odložena je za sutradan jer uslovi nisu bili bezbedni, a preživeli još uvek nisu bili spremni za transport, izjavio je predstavnik tajlandske spasilačke organizacije.

Iako su pumpe neprekidno radile na izbacivanju vode iz podzemnih kanala, jaka jutarnja kiša dodatno je otežala ionako rizičan rad spasilaca.

Trka sa vremenom na 300 metara dubine

Svaki minut je dragocen jer su preživeli, nakon devet dana pakla na dubini od 300 metara, izuzetno gladni i iscrpljeni.

Spasioci su ipak uspeli da dopreme do njih najvažnije potrepštine kako bi ih održali u životu: vodu i laganu hranu i termo-ćebad od folije za zaštitu od hladnoće.

Kako je došlo do nesreće?

Grupa meštana ušla je u pećinu u provinciji Ksaisombun u potrazi za zlatom i vrednim mineralima. Tokom njihovog boravka pod zemljom, obilne bujične kiše pokrenule su klizište koje je potpuno blokiralo izlaz, pretvarajući pećinu u vodeni zatvor.

Veruje se da je petoro preživelih uspelo da opstane isključivo zahvaljujući vazdušnom džepu sa stalnim protokom kiseonika.

Ova uska pukotina bila im je jedina linija života u zagušljivom podzemnom lavirintu koji se i dalje puni nadolazećom vodom.