Dvoje dece ozbiljno povređeno
TEŠKA NESREĆA U ITALIJI: U udesu školskog autobusa povređeno 13 osoba, uključujući osmoro dece
U sudaru školskog autobusa i automobila na Siciliji danas je povređeno 13 osoba, uključujući osmoro dece, od kojih je dvoje zadobilo ozbiljne povrede, preneli su italijanski mediji.
Nesreća se dogodila na putu u blizini mesta Mazara del Valo, kod grada Trapani, kada su se sudarili školski autobus i automobil Nisan Kaškai, prenela je agencija Ansa.
Autobus je prevozio učenike iz škole Santa Đema-Boskarino-Pirandelo, a u pratnji su se nalazili gradski zvaničnici.
Među povređenima je dvoje nastavnika, dvoje asistenata kao i vozač automobila.
Detalji o uzrocima i okolnostima nesreće za sada nisu objavljeni.
