U sudaru školskog autobusa i automobila na Siciliji danas je povređeno 13 osoba, uključujući osmoro dece, od kojih je dvoje zadobilo ozbiljne povrede, preneli su italijanski mediji.

Nesreća se dogodila na putu u blizini mesta Mazara del Valo, kod grada Trapani, kada su se sudarili školski autobus i automobil Nisan Kaškai, prenela je agencija Ansa.

Autobus je prevozio učenike iz škole Santa Đema-Boskarino-Pirandelo, a u pratnji su se nalazili gradski zvaničnici.

Među povređenima je dvoje nastavnika, dvoje asistenata kao i vozač automobila.

Detalji o uzrocima i okolnostima nesreće za sada nisu objavljeni.

Kurir.rs/Ansa

