Ruski predsednik Vladimir Putinizjavio je da će ta zemlja nastaviti da modernizuje i razvija svoje strateške nuklearne snage.

"Naravno, nastavićemo da modernizujemo i razvijamo naše strateške nuklearne snage, stvarajući raketne sisteme sa povećanom borbenom moći, sposobne da savladaju sve sadašnje i buduće sisteme protivraketne odbrane", rekao je Putin prilikom posete Moskovskom institutu za termotehniku, koji je ključno preduzeće ruske odbrambene industrije, prenosi RIA Novosti.

On je istakao neprocenjiv doprinos Moskovskog instituta za termotehniku u razvoju raketnih sistema "Topolj", "Topolj-M", "Jars" i "Bulava".

Bulava Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

"Zahvaljujući, bez preterivanja, herojskom i predanom radu nekoliko generacija zaposlenih u institutu, formirana je suverena škola raketnih sistema...postavljen je moćan tehnološki i proizvodni temelj za decenije koje dolaze. Sve što je razvijeno tokom ovih decenija i dalje koristimo", kazao je Putin.

Putin je rekao da su tokom specijalne vojne operacije u Ukrajini korišćeni mobilni balistički raketni sistemi moskovskog instituta.

Ruski predsednik je kazao da je interkontinentalna raketa "sarmat" najmoćniji sistem na svetu i podsetio da je hipersonična raketa srednjeg dometa "kinžal" u upotrebi od 2017. godine, a da se njeno usavršavanje, uključujući povećanje preciznosti u nenuklearnom teretu, nastavlja.

Rad na ruskom bespilotnom podvodnom vozilu "posejdon" i krstarećoj raketi globalnog dometa "burevestnik" je takođe skoro završen, naveo je Putin.