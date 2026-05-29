Palestinski militantni pokret Hamas saopštio je danas da izjava izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, da će njegova zemlja proširiti područje koje kontroliše u Pojasu Gaze, predstavlja opasnu eskalaciju.

Hamas je saopštio i da je Netanjahuov plan jednak etničkom čišćenju Gaze i prisilnom raseljavanju Palestinaca, prenosi Rojters.

"Svaki pokušaj nametanja nove realnosti okupacije u Gazi je ništavan i nelegitiman", rekao je šef medijske kancelarije vlade Gaze kojom upravlja Hamas Ismail el-Tavabta.

Netanjahu je u četvrtak izjavioda je izdao naređenje Izraelskim odbrambenim snagama (IDF) da preuzmu kontrolu nad 70 odsto teritorije Pojasa Gaze, ne iznoseći detalje ili vremenski okvir za tu akciju.

Prema sporazumu o prekidu vatre iz oktobra prošle godine, izraelska vojska je trebalo da drži pod kontrolom 53 odsto Gaze.

Izrael je već proširio svoju kontrolnu zonu u Gazi sa 53 odsto koja se nalazi iza "žute linije" koja je ucrtana u sporazum o prekidu vatre, na oko 64 odsto, sa područjem koje je označio kao ograničeno na mapama koje su podeljene sa humanitarnim grupama.

Procenjuje se da će svako dalje smanjenje prostora koji je dostupan za više od dva miliona stanovnika Gaze koji su uglavnom zbijeni u šatore na maloj palestinskoj teritoriji rizikuje pogoršanje već teških uslova.

U izraelskim napadima u Gazi je od početka primirja u oktobru prošle godine poginulo više od 900 Palestinaca, dok su u napadima palestinskih militanata ubijena četiri izraelska vojnika.