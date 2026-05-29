Slušaj vest

Trojica kineskih astronauta vratila su se danas na Zemlju posle provedenih gotovo sedam meseci u svemiru, što je rekord po vremenu provedenom u orbiti za kinesku posadu.

Letelica u kojoj su bili Džang Lu, Vu Fei i Džang Hongdžang iz posade broda Šendžou 21 spustila se na poligonu u severnokineskoj oblasti Unutražnja Mongolija.

Kina razvija svoj svemirski program intenzivno i planira svoje prvo sletanje na Mesec do 2030. godine.

Posada je tokom boravka obavila različte zadatke, od obrade i prenosa eksperimentalnih podataka do prebacivanja preostalih zaliha, javila je novinska agencija Sinhua prenoseći saopštenje Kineske svemirske agencije za program sa posadom.

Astronauti su takođe podelili svoje iskustvo sa posadom letelice Šendžou 23 koja je stigla na kinesku svemirsku stanicu u ponedeljak, prenela je Sinhua.

Foto: STR / AFP / Profimedia

Sinhua je ranije javila da je posada koja se danas vratila obavila tri svemirske šetnje. Džang Lu koji je bio i na ranijoj misiji Šendžou 15 obavio je ukupno sedam svemirskih šetnji, i tako postao kineski astronaut sa najvećim brojem šetnji, navodi se u izveštaju.

Jedan od troje astronauta koji su došli sa novom posadom na svemirsku stanicu Tijangong sa letelicom Šendžou 23 treba da ostane u svemiru godinu dana.

Kako Kina razvija svoj svemirski program astronauti su sproveli brojne misije do svemirske stanice Tijangog, koja je postavljena kada je Kina isključena iz učešća u Međunarodnoj svemirskoj stnici zbog zabrinutosti SAD oko nacionalne bezbednosti.

Kina smatra SAD svojim glavnim svemirskim rivalom, i američka svemirska agencija NASA planira da pošalje astronaute na površinu Meseca 2028. godine.