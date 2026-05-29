Novi incident na granici rata u Ukrajini dodatno je podigao tenzije između Rusije i NATO saveza nakon što je ruski dron uleteo na teritoriju Rumunije, članice Evropske unije i NATO, pogodio stambenu zgradu i ranio dve osobe.

Evropski zvaničnici ocenili su da je reč o "agresorskom ratu Rusije koji je još jednom prešao granicu i napao teritoriju EU", dok je NATO saopštio da oštro osuđuje "nepromišljene poteze Moskve" i najavio dodatno jačanje bezbednosnih kapaciteta na istočnom krilu Alijanse.

Istovremeno, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je Zapad na još snažniji pritisak na Moskvu, dok su Bela kuća i Pentagon reagovali hitnim slanjem dodatnih američkih borbenih aviona F-16 u vazdušnu bazu Borčea u Rumuniji.

Sa druge strane, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev poslao je oštru poruku Evropi.

"Neka ta Evropa zaćuti, jer direktno učestvuje u sukobu slanjem oružja Ukrajini. Sami ste krivi i tek ćete videti", poručio je Medvedev.

Ovakvi incidenti nisu novi

Gostujući u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji, stručnjak za spoljnu politiku Branimir Đokić ocenio je da ovakvi incidenti nisu novi, ali da je sada situacija mnogo ozbiljnija jer je prvi put pogođen civilni objekat u Rumuniji.

- Ruski dronovi već dugo prelaze preko teritorije Rumunije i Poljske. Imali smo i ranije incidente, ali sada je pogođena zgrada i ranjeni su civili. Teško je verovati da je sve potpuno slučajno, jer ti dronovi koriste unapred zadate GPS rute - rekao je Đokić.

On smatra da bi ovaj incident mogao da bude i upozorenje Moskve zbog sve glasnijih zahteva u Moldaviji i Rumuniji da se reši pitanje Pridnjestrovlja i prisustva ruske vojske u tom regionu.

- Moguće je da je ovo signal Rusije da se ne dira pitanje Pridnjestrovlja, jer Moskvi nikako ne odgovara uklanjanje ruske armije iz tog područja - naveo je Đokić.

Dodao je i da je Rumunija najavila aktiviranje člana 4 NATO sporazuma, što podrazumeva hitne konsultacije država članica zbog bezbednosne pretnje.

"Rusi ne dobijaju ništa gađanjem civilnog objekta u Rumuniji"

Sa druge strane, urednica magazina "Odbrana i bezbednost" Jasmina Andrić smatra da još nema dovoljno dokaza da bi se sa sigurnošću tvrdilo da je dron namerno gađao Rumuniju.

- Nije logično da Rusija namerno gađa civilni objekat u Rumuniji i time izazove međunarodnu osudu. Treba prvo utvrditi o kom tipu drona je reč i odakle je došao - rekla je Andrić.

Ona je kritikovala reakciju Evropske unije, navodeći da postoje dvostruki standardi kada su u pitanju ruske i ukrajinske žrtve.

- Kada stradaju ruska deca ili civili, evropski zvaničnici ćute, ali kada se desi incident poput ovog, reakcije su momentalne i veoma oštre - rekla je ona.

"U pitanju je modifikovani Šahed dron"

Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku i predsednik organizacije "Monitor odgovornosti", tvrdi da dostupni snimci ukazuju da je u pitanju modifikovani ruski dron "šahed".

- Rusija ovakvim potezima testira granice NATO saveza i proverava koliko je Alijansa zaista spremna da reaguje. Posebno sada, kada postoje podele unutar NATO i kada Vašington šalje nejasne poruke o članu 5 - rekao je Kapor.

On podseća da ovo nije prvi incident na teritoriji NATO država, ali upozorava da bi slične provokacije mogle da se nastave, posebno u baltičkim zemljama.

- Ako je NATO ikada bio manje jedinstven nego ranije, onda je to danas. Zbog toga očekujem nova testiranja i nove incidente - zaključio je Kapor.

