Ministarstvo spoljnih poslova Irana saopštilo je da, uprkos napretku u pregovorima, još nije postignut konačan sporazum sa SAD o okončanju rata na Bliskom istoku i deblokadi ključnih pomorskih puteva.

Ova reakcija Teherana dolazi pošto je američki predsednik Donald Tramp optimistično izjavio da je sporazum "u velikoj meri ispregovaran" i da se čeka njegova konačna odluka i potpisivanje.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei potvrdio je medijima da su stavovi dve strane u proteklim danima približeni, ali je jasno naglasio da to ne znači da je potpisivanje dokumenta neizbežno.

"Što se tiče razumevanja, kao što sam rekao dok sam razgovarao s vama, razmena poruka se nastavlja, ali još nije postignut konačan dogovor. Tačno je da smo postigli saglasnost o velikom delu pitanja o kojima se raspravlja, ali tvrditi da je potpisivanje sporazuma neizbežno - niko u ovom trenutku ne može izneti takvu tvrdnju", izjavio je Bagei za iranske državne medije.

Iranska strana kao glavne prepreke brzom postizanju dogovora navodi "kontradiktorne izjave iz Vašingtona", pritiske unutar američkog Kongresa, ali i mešanje Izraela, za koji Teheran tvrdi da aktivno pokušava da sabotira pregovarački proces.

Diplomatski izvori navode da predloženi tekst sporazuma zapravo predstavlja privremeni okvir, a ne trajno rešenje bliskoistočne krize. Ključne tačke oko kojih se vode intenzivni pregovori uključuju otvaranje Ormuskog moreuza i ukidanje vojne i ekonomske blokade iranskih luka.

Pitanje iranskih zaliha visokoobogaćenog uranijuma ostavljeno je za posebne pregovore koji bi trebalo da počnu u roku od 60 dana nakon potpisivanja primirja. Teheran insistira da sporazum mora eksplicitno da obuhvati i prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban.

Američki predsednik Donald Tramp je u svom prepoznatljivom stilu prokomentarisao situaciju na društvenoj mreži Truth Social, navodeći da pregovori teku "konstruktivno i profesionalno", ali da je pregovaračima poručio da ne žure.