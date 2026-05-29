Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiizjavio je da Ukrajina ima obaveštajne podatke koji ukazuju na to da Rusija priprema novi masovni napad, zbog čega je pozvao građane da pažljivo prate upozorenja o vazdušnim opasnostima.

"Imamo obaveštajne informacije o tome da Rusija priprema novi masovni napad. Molimo da se upozorenja o vazdušnim uzbunama shvate ozbiljno", poručio je Zelenski.

On je istakao da su protivvazdušna odbrana i nastavak međunarodne pomoći u zaštiti ukrajinskog neba među ključnim prioritetima Kijeva, uz zahvalnost svim partnerima i državama koje, kako je naveo, dosledno sprovode dogovorene obaveze.

Zelenski je posebno izdvojio inicijativu PURL, poručivši da ona mora da funkcioniše i da se odnosi i na Sjedinjene Američke Države i na Evropu.

Kako je objasnio, Ukrajina zajedno sa evropskim partnerima i drugim saveznicima objedinjuje sredstva za nabavku raketa, uključujući i one za sisteme "Patriot".

"Zalihe zavise od Amerike i nadamo se da će se čuti glas Ukrajine", zaključio je Zelenski.