Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je sa rumunskim predsednikom Nikušorom Danom telefonom razgovorao o padu ruskog drona na stambenu zgradu u toj zemlji i da je obećao da će Ukrajina podržati Rumuniju u jačanju protivvazdušne odbrane.

"Upravo sam razgovarao sa predsednikom Rumunije. Ruski dron je pogodio stambenu zgradu tamo tokom noći. Ljudi su povređeni. Želimo im brz oporavak. Dogovorili smo se sa predsednikom da će Ukrajina podržati Rumuniju u ovoj situaciji. A naši timovi, vojska i specijalisti će raditi na jačanju zaštite neba", rekao je Zelenski u video obraćanju, prenosi Ukrinform.

On je dodao da je Ukrajina spremna da podrži bezbednost Rumunije, koja joj već petu godinu konstantno pomaže da se odbrani od ruskih napada.

"Naša vojska je u kontaktu od sinoć, a sada smo razgovarali o daljoj interakciji na nivou naših timova. Bićemo u stalnoj komunikaciji sa Rumunijom i nastavićemo da radimo zajedno na zaštiti života od svih potencijalnih ruskih pretnji", naglasio je Zelenski.

Vojni dron se tokom protekle noći srušio na višespratnicu u gradu Galacu na istoku Rumunije, blizu granice sa Ukrajinom, a tom prilikom su povređene dve osobe.

Prema podacima rumunskog Ministarstva nacionalne odbrane, dron je ušao na rumunsku teritoriju kao deo veće grupe, ali je samo jedan udario u stambenu zgradu i eksplodirao pri udaru.

Još jedan dron bez eksplozivnog opterećenja pronađen je u okrugu Maramureš na severozapadu Rumunije.

Nakon incidenta u Galacu, rumunski predsednik Nikušor Dan objavio je zatvaranje ruskog konzulata u Konstanci, i proglasio ruskog konzula personom non grata, odnosno nepoželjnom osobom.

Kurir.rs/Agencije

