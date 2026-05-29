Planeta
DVOČASOVNI SASTANAK U SITUACIONOJ SOBI BEZ REZULTATA: Tramp nije doneo konačnu odluku o situaciji sa Iranom
Slušaj vest
Američki predsednik Donald Tramp, posle sastanka sa obaveštajnim službama, nije doneo konačnu odluku o situaciji sa Iranom, tvrdi Njujork tajms pozivajući se na američkog zvaničnika.
Tramp je ranije u petak za Truth Social napisao da će uskoro doneti konačnu odluku o situaciji u Iranu tokom obaveštajnog brifinga.
- Predsednik Tramp je napustio dvočasovni sastanak o potencijalnom sporazumu sa Iranom, a da nije doneo odluku, uprkos tvrdnjama na društvenim mrežama da namerava da „donese konačnu odluku“ tokom sastanka u Situacionoj sobi Bele kuće - objavile su novine, citirajući visokog zvaničnika američke administracije.
Kurir.rs/Njujork Tajms
Reaguj
Komentariši