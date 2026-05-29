Slušaj vest

Na gradilištu u Velenju dogodila se teška nesreća na radu u kojoj je povređeno pet osoba. Do nesreće u Ekonomsko-poslovnoj zoni Stara vas došlo je tokom izlivanja ploče u većoj hali, a povređeni su vozilima Hitne pomoći prevezeni u bolnice u Celju i Slovenj Gradecu, a stepen povreda još nije poznat.

U opštini Velenje naveli su da su dve osobe teže povređene, piše 24ur.com.

"U Gradskoj opštini Velenje ovakvi događaji nas uvek pogode. Povređenima želimo što brži i uspešan oporavak", saopštili su iz opštine, koja je nosilac projekta uređenja Ekonomsko-poslovne zone Stara vas.

Kako je saopštila Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spasavanje, nesreća se dogodila u Ulici svežih ideja u Velenju, gde se srušila skela za izlivanje betonske ploče. Na njoj se nalazilo pet radnika koji su pali sa visine od oko osam metara. Povređene su iz objekta izneli radnici.

Na mestu nesreće intervenisali su vatrogasci Profesionalne vatrogasne jedinice Velenje, kao i dobrovoljnih vatrogasnih društava Velenje i Vinska Gora. Obezbedili su područje nesreće, povređenima pružili prvu pomoć i pomagali spasiocima iz Velenja i Mozirja u njihovom zbrinjavanju. Uz pomoć drona pregledali su i mesto događaja.

Dodaje se da se na mestu nesreće nalaze sve nadležne interventne službe koje sprovode spasilačke aktivnosti i obezbeđuju sigurnost područja.

Uviđaj, kojem su prisustvovali istražni sudija i okružna državna tužiteljka, i dalje traje, saopštila je Policijska uprava Celje. Nesreća se navodno dogodila na gradilištu Tehnološkog parka Velenje - TecHub, koji za Hemijski institut gradi ljubljansko preduzeće VG5.