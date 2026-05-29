Dron koji je u četvrtak uveče pao na stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu nesumnjivo je ruske proizvodnje, izjavio je vršilac dužnosti ministra odbrane Radu Miruca, kategorično odbacujući spekulacije o poreklu letelice.

Na konferenciji za novinare održanoj u petak uveče u Ministarstvu odbrane, kojoj je prisustvovao i načelnik Generalštaba, Miruca je negirao spekulacije da dron koji je izazvao jutrošnji incident nije ruski.

Poziv ruskoj strani

„Pozivamo one iz Rusije koji veruju da postoje detalji koji bi ovaj dron učinili neruskim, da od sutra dođu u sedište Glavne obaveštajne uprave Oružanih snaga, gde mogu da potraže serijski broj na proizvodima ruske proizvodnje.

Razumem ovu maglu koja se stvara oko ruske agresije protiv Ukrajine, ali ono što je tamo pronađeno, na osnovu serije predmetnih komponenti, nesumnjivo je proizvod ruske proizvodnje“, rekao je vršilac dužnosti ministra odbrane.

Rumunska ministarka spoljnih poslova Oana Coju takođe je večeras reagovala, rekavši za France24 da nema mnogo strpljenja za tvrdnju ruskog predsednika Vladimira Putina da je prerano reći odakle je došao dron.

Šta je Putin rekao?

Reakcija rumunskog zvaničnika usledila je nakon što je ruski predsednik doveo u pitanje rusko poreklo aviona koji se srušio na stambenu zgradu u Galacu.

„Ne znam kakva je dron eksplodirao u Rumuniji. Neka nam pošalju ostatke“, rekao je Vladimir Putin novinarima, prema pisanju lista „Kijov post“.

Incident u Galacu

Dron se srušio na stambenu zgradu u četvrtak uveče oko 2 sata ujutru. Dve osobe su dobile medicinsku pomoć na licu mesta, dok su žena i četrnaestogodišnje dete prevezeni u bolnicu sa opekotinama. Oko 70 stanovnika je evakuisano.

Ministarstvo odbrane je objavilo da se radi o dronu „Geran 2“ ruske proizvodnje i da je ceo njegov teret eksplodirao pri udaru. „Rusija snosi punu odgovornost za ovaj incident“, rekao je predsednik Nikušor Dan.