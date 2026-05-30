Slušaj vest

Moldavske vlasti mogle bi da insceniraju pad bespilotne letelice kako bi podstakle novo zaoštravanje odnosa sa Rusijom, upozorila je ruska ambasada u Kišinjevu.

Saopštenje je usledilo posle pada drona na krov kuće u rumunskom gradu Galac, prenosi TASS.

"S obzirom na pad bespilotne letelice u rumunskom gradu Galac, koja je unapred, bez dokaza, proglašena ruskom, kao i na poznatu rusofobnu povezanost vladajućih krugova u Kišinjevu i Bukureštu, koji deluju po istim instrukcijama, ne isključujemo mogućnost da moldavske vlasti sa svojim ‘partnerima’ pripremaju sličnu inscenaciju.

Cilj je, po običaju, da za sve optuže našu zemlju i izazovu novi talas eskalacije u bilateralnim odnosima", navodi se u saopštenju ambasade.

Dodaje se da optužbe protiv Rusije za umešanost u padove dronova i zagađenje reke Dnjestar ostaju nepotkrepljene dokazima, uprkos zahtevima za konkretnim činjenicama.

Stambena zgrada u Rumuniji koju je pogodio ruski dron Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Ruske diplomate ističu da prethodne informacione manipulacije nisu postigle željeni efekat u javnosti, već su, naprotiv, otvorile pitanja o stvarnim motivima takvih inscenacija.

Poziv Moldaviji na uzdržanost

"U tom kontekstu, nećemo biti iznenađeni ukoliko spoljni mentori podstaknu Kišinjev na potencijalno opasne provokacije korišćenjem bespilotnih letelica nepoznatog porekla. Pozivamo rukovodstvo Republike Moldavije da ne sledi one koji nerealno maštaju o nanošenju ‘strateškog poraza’ Rusiji i da se uzdrži od avanturističkih poteza koji vode eskalaciji", navodi se u saopštenju.

Ambasada je naglasila da Rusija nije zainteresovana za sukob i da nema agresivne namere prema Moldaviji.

Kurir.rs/TASS

Ne propustitePlanetaŠOKANTNO! UKRAJINCI PROMENILI SMER DRONU KOJI JE PAO U RUMUNIJU: Pogodila ga PVO iznad Ukrajine i skrenula s putanje, srušio se na višespratnicu!
Rumunija dron
PlanetaRUMUNIJA ODGOVORILA PUTINU: Dron je nesumnjivo ruski proizvod! Pozivamo Ruse da dođu i vide serijski broj
profimedia-1106392693.jpg
PlanetaUKRAJINA ĆE PODRŽATI RUMUNIJU! Zelenski: Nastavićemo da radimo zajedno na zaštiti života od svih potencijalnih ruskih pretnji
profimedia-1106405998.jpg
PlanetaPUTIN SE OGLASIO O DRONU KOJI JE UDARIO U ZGRADU U RUMUNIJI: EU automatski upire prst u Rusiju, Moskva spremna da ispita okolnosti
profimedia-1106482206.jpg
PlanetaOVAKO IZGLEDA STAN U ZGRADI POGOĐENOJ RUSKIM DRONOM! Rumunski predsednik na mestu udara zatekao HOROR, otkrio stepen povreda povređenih stanara (FOTO)
profimedia-1106405998.jpg
Planeta"BORBENI AVIONI KRALJEVSKOG VADUHOPLOVSTVA VEĆ RASPOREĐENI U RUMUNIJI" London kaže da je RAF podrška NATO nakon udara ruskog drona u stambenu zgradu u Galaciju
profimedia0268174374.jpg
Planeta"FRKU OKO DRONA KORISTE ZAPADNJACI" Zaharova o incidentu u Rumuniji, najavila brutalan odgovor na proterivanje ruskog konzula: "Neće dugo čekati"
Marija Zaharova
Planeta"NEKA SE PRIPREME, OVO ĆE SE NASTAVITI" Jezivo upozorenje iz Rusije nakon pada drona u Rumuniji: "Građani država EU neće moći mirno da spavaju!"
dmitrij-medvedev.jpg
PlanetaRUMUNIJA PROTERUJE RUSKOG KONZULA I ZATVARA KONZULAT, SLEDI ODGOVOR MOSKVE! Kremlj: Putin "upoznat" s udarom drona; Zelenski nudi pomoć Ukrajine Bukureštu
rumunija.jpg