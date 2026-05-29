Rumunski predsednik Nikušor Dan izjavio je danas da je ruski dron koji se srušio na višespratnicu u rumunskom gradu Galacu prethodno iznad Ukrajine pogodila protivvazdušna odbrana te zemlje, posle čega je promenio putanju leta.

- Sinoć smo imali ozbiljan incident u kojem su povređena dva rumunska državljanina i puna odgovornost je na Rusiji - rekao je Dan, koji je najavio niz snažnih diplomatskih i bezbednosnih mera nakon hitnog sastanka Vrhovnog saveta nacionalne odbrane, prenosi Romanija džurnal.

Stambena zgrada u Rumuniji koju je pogodio ruski dron Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Rumunski predsednik, koji je nakon sastanka Vrhovnog saveta nacionalne odbrane otputovao u Galac, gde je posetio dve osobe koje su povređene u padu drona, kazao da je incident izazvao dron modela Geran-2, koji je lansiran sa ruske teritorije u okviru operacije roja, i koji je prešao u rumunski vazdušni prostor, nakon čega je oko 2.00 sata protekle noći pao na višespratnicu u tom gradu. On je kazao da je ruski dron koji je pogodio stambenu zgradu promenio putanju nakon što je pogođen iznad ukrajinskog grada Renija.

- Dok su prolazili kroz ukrajinsku teritoriju, neki od njih su oboreni, a jedan od njih, verovatno pogođen iznad grada Renija, promenio je putanju i krenuo ka Galacu - kazao je Dan.

Na pitanje da li se putanja drona promenila nasumično ili je neko promenio putanju, Dan je odgovorio da je dron promenio putanju zbog toga što je bio pogođen.

Kurir.rs/Agencije

