Slušaj vest

Fotografije i snimci koje su na društvenim mrežama objavili lokalni stanovnici navodno prikazuju veliki ukrajinski napad dronovima na ruski grad Taganrogu Rostovskoj oblasti.

1/6 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Feodosiju i Taganrog Foto: X printscreen

Guverner Rostovske oblasti Jurij Slusar saopštio je na Telegramu da su nakon ukrajinskog napada dronovima u luci Taganrog izbio požar na rezervoaru za gorivo, naftnom tankeru i administrativnoj zgradi. Slusar takođe tvrdi da su dve osobe povređene tokom napada.

Gradonačelnica Taganroga, Svetlana Kambulova izjavila je da su dronovi pogodili infrastrukturu za utovar na pristaništu, dodajući da su požari brzo ugašeni.

Eksplozije su se oko 3.20 časova po lokalnom vremenu čule i u gradu Feodosiji na Krimu, prenosi krimski Telegram kanal, dok su stanovnici prijavili da gori skladište nafte u tom gradu.

Taganrog je velika ruska luka na Azovskom moru u Rostovskoj oblasti, udaljena nešto više od 40 kilometara od Donjecke oblasti. Grad je često bio meta ukrajinskih napada dronovima, a poslednje eksplozije na tom području prijavljene su tokom noći 27. maja.

Ukrajinska vojska za sada nije komentarisala navodne napade. Takođe, nije bilo neposredno dostupnih informacija o razmerama pričinjene štete.

Ukrajinase sve više oslanja na domaće dronove za napade na ciljeve duboko unutar ruske teritorije, posebno na objekte povezane sa preradom nafte, logistikom i vojnom proizvodnjom.